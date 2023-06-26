АРТЕТА: «Хотел заполучить Жезуса и Зинченко из-за их удивительного таланта»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета обосновал стремление «канониров» покупать игроков у «Манчестер Сити». Как известно, летом прошлого года лондонский клуб подписал сразу двух игроков из стана «горожан» – бразильца Габриэла Жезуса и украинца Александра Зинченко.

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«Почему мы подписываем игроков из «Манчестер Сити»? Все просто: потому что они очень хороши. Я знаю их и работал с ними четыре года. Я хотел заполучить Габриэля Жезуса и Зинченко из-за их удивительного таланта, а также за человеческие навыки», – признался Артета.

41-летний Микель Артета возглавляет «Арсенал» с осени 2019 года. В сезоне-2022/2023 «канониры» заняли второе место в Английской Премьер-лиге, уступив в чемпионской борьбе «Манчестер Сити».