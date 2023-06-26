Рауль с Реалом Мадрид Кастилья провалили финал плей-офф за место в Сегунде

Команда «Реал Мадрид Кастилья» по итогам сезона-2022/2023 не смогла добиться права на повышение в классе и новую кампанию она вновь проведет 3-м дивизионе чемпионата Испании.

Подопечные легендарного экс-нападающего «галактикос» Рауля Гонсалеса в финале плей-офф за право выйти в Сегунду не сумела обыграть «Эльденсе».

Первая встреча команд принесла ничью 1:1. Во второй встрече игроки «Реала Мадрид Кастилья» на выезде вели в счете 2:0, но перевес не удержали. После 2:2 в основное время мадридцы на 108-й минуте еще раз добились перевеса, но через шесть минут счет вновь стал ничейным – 3:3.

Согласно Регламенту, при двух ничьих в финале «Эльденсе» получил путевку в Сегунде, так как в регулярном чемпионате занял более высокое место, чем «Реал Мадрид Кастилья».

Стоит заметить, что в полуфинале плей-офф «Реал Мадрид Кастилья» выбил из розыгрыша дубль «Барселоны». Проиграв в столице Каталонии первый матч со счетом 2:4, мадридцы дома в ответной игре победили 3:0.