Рауль с Реалом Мадрид Кастилья провалили финал плей-офф за место в Сегунде
Зато мадридцы выступили лучше дубля «Барселоны»
Команда «Реал Мадрид Кастилья» по итогам сезона-2022/2023 не смогла добиться права на повышение в классе и новую кампанию она вновь проведет 3-м дивизионе чемпионата Испании.
Подопечные легендарного экс-нападающего «галактикос» Рауля Гонсалеса в финале плей-офф за право выйти в Сегунду не сумела обыграть «Эльденсе».
Первая встреча команд принесла ничью 1:1. Во второй встрече игроки «Реала Мадрид Кастилья» на выезде вели в счете 2:0, но перевес не удержали. После 2:2 в основное время мадридцы на 108-й минуте еще раз добились перевеса, но через шесть минут счет вновь стал ничейным – 3:3.
Согласно Регламенту, при двух ничьих в финале «Эльденсе» получил путевку в Сегунде, так как в регулярном чемпионате занял более высокое место, чем «Реал Мадрид Кастилья».
Стоит заметить, что в полуфинале плей-офф «Реал Мадрид Кастилья» выбил из розыгрыша дубль «Барселоны». Проиграв в столице Каталонии первый матч со счетом 2:4, мадридцы дома в ответной игре победили 3:0.
💭 Eldense gets promoted! Real Madrid’s Castilla failed.— Barça Spaces (@BarcaSpaces) June 25, 2023
pic.twitter.com/tUIjCr63nz
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