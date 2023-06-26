Зидан поделился планами в отношении работы со сборной Франции
Специалист признался в уверенности в своих желаниях
Бывший двукратный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не исключена вероятность того, что он может стать главным тренером сборной Франции.
«Возглавить сборную Франции? Ничего нельзя исключать. Ты должен чувствовать, что ты хочешь этого. Я знаю, чего хочу сегодня и чего не хочу. Я просто говорю себе: если этот перерыв есть, то он должен быть. Мы должны принять то, что уже случилось, и что случится позже.
Где я вижу себя через пять лет? Понятия не имею!» – заявил Зидан.
51-летний Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
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