Зидан поделился планами в отношении работы со сборной Франции

Бывший двукратный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не исключена вероятность того, что он может стать главным тренером сборной Франции.

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«Возглавить сборную Франции? Ничего нельзя исключать. Ты должен чувствовать, что ты хочешь этого. Я знаю, чего хочу сегодня и чего не хочу. Я просто говорю себе: если этот перерыв есть, то он должен быть. Мы должны принять то, что уже случилось, и что случится позже.

Где я вижу себя через пять лет? Понятия не имею!» – заявил Зидан.

51-летний Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.