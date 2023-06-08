Франция08 июня 2023, 19:54 |
674
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Зидан снова отклонил предложение ПСЖ
Чемпионам Франции придется искать другого тренера
08 июня 2023, 19:54 |
674
3
Зинедин Зидан снова отклонил предложение возглавить «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.
Теперь «ПСЖ» придется искать другого тренера. В шорт-листе чемпионом Франции – Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Хаби Алонсо.
Ранее «ПСЖ» уже пытался пригласить Зидана осенью 2021 года, тогда 50-летний специалист также отклонил предложение.
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я бы Хаби Алонсо позвал. он хорошо себя показал в Леверкузене