Зидан снова отклонил предложение ПСЖ

Зинедин Зидан снова отклонил предложение возглавить «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.

Теперь «ПСЖ» придется искать другого тренера. В шорт-листе чемпионом Франции – Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Хаби Алонсо.

Ранее «ПСЖ» уже пытался пригласить Зидана осенью 2021 года, тогда 50-летний специалист также отклонил предложение.