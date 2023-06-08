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  4. Зидан снова отклонил предложение ПСЖ
Франция
08 июня 2023, 19:54 |
674
3

Зидан снова отклонил предложение ПСЖ

Чемпионам Франции придется искать другого тренера

08 июня 2023, 19:54 |
674
3
Зидан снова отклонил предложение ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан снова отклонил предложение возглавить «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.

Теперь «ПСЖ» придется искать другого тренера. В шорт-листе чемпионом Франции – Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Хаби Алонсо.

Ранее «ПСЖ» уже пытался пригласить Зидана осенью 2021 года, тогда 50-летний специалист также отклонил предложение.

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Зинедин Зидан ПСЖ Юлиан Нагельсманн Луис Энрике Хаби Алонсо
Источник Le Parisien
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Gargantua
так о нем скоро и забудут
я бы Хаби Алонсо позвал. он хорошо себя показал в Леверкузене
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0
Muskrat2
Зідан знову в...
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0
Spaceman
У Зідана робоча віза скінчилась, депортація додому, в Африку..
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-1
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