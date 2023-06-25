WTA25 июня 2023, 21:40 |
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Саккари снялась с турнира в Истборне. Калинина узнала новую соперницу
Первая ракетка Украины встретится с Дарьей Касаткиной
25 июня 2023, 21:40 |
146
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8-я ракетка мира Мария Саккари (Греция) снялась с травяного турнира серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В 1/16 финала соревнований с Саккари должна была сыграть первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 26). Теперь украинка встретится с Дарьей Касаткиной (WTA 11).
Поединок между Ангелиной и Дарьей запланирован на 26 июня. Встреча состоится вторым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
Ранее Калинина и Касаткина играли между собой 3 раза. Счет 2:1 в пользу Дарьи.
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