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  4. Саккари снялась с турнира в Истборне. Калинина узнала новую соперницу
WTA
25 июня 2023, 21:40 |
146
0

Саккари снялась с турнира в Истборне. Калинина узнала новую соперницу

Первая ракетка Украины встретится с Дарьей Касаткиной

25 июня 2023, 21:40 |
146
0
Саккари снялась с турнира в Истборне. Калинина узнала новую соперницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

8-я ракетка мира Мария Саккари (Греция) снялась с травяного турнира серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/16 финала соревнований с Саккари должна была сыграть первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 26). Теперь украинка встретится с Дарьей Касаткиной (WTA 11).

Поединок между Ангелиной и Дарьей запланирован на 26 июня. Встреча состоится вторым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

Ранее Калинина и Касаткина играли между собой 3 раза. Счет 2:1 в пользу Дарьи.

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WTA Истборн Мария Саккари Ангелина Калинина Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
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