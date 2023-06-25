Саккари снялась с турнира в Истборне. Калинина узнала новую соперницу

8-я ракетка мира Мария Саккари (Греция) снялась с травяного турнира серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/16 финала соревнований с Саккари должна была сыграть первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 26). Теперь украинка встретится с Дарьей Касаткиной (WTA 11).

Поединок между Ангелиной и Дарьей запланирован на 26 июня. Встреча состоится вторым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

Ранее Калинина и Касаткина играли между собой 3 раза. Счет 2:1 в пользу Дарьи.