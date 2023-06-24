Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина на следующей неделе выступит на травяных соревнованиях WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В первом раунде украинская теннисистка встретится с восьмой ракеткой мира Марией Саккари, посеянной под шестым номером.

Любопытно, что в прошлом году Калинина сенсационно обыграла гречанку во втором круге соревнований в Истборне.

В этом сезоне Саккари взяла реванш на турнире в Индиан-Уэллс.