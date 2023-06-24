WTA24 июня 2023, 18:17 |
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Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Истборне
Ангелина сразится с теннисисткой из первой десятки
24 июня 2023, 18:17 |
413
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина на следующей неделе выступит на травяных соревнованиях WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В первом раунде украинская теннисистка встретится с восьмой ракеткой мира Марией Саккари, посеянной под шестым номером.
Любопытно, что в прошлом году Калинина сенсационно обыграла гречанку во втором круге соревнований в Истборне.
В этом сезоне Саккари взяла реванш на турнире в Индиан-Уэллс.
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