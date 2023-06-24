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  4. Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Истборне
WTA
24 июня 2023, 18:17 |
413
0

Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Истборне

Ангелина сразится с теннисисткой из первой десятки

24 июня 2023, 18:17 |
413
0
Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина на следующей неделе выступит на травяных соревнованиях WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В первом раунде украинская теннисистка встретится с восьмой ракеткой мира Марией Саккари, посеянной под шестым номером.

Любопытно, что в прошлом году Калинина сенсационно обыграла гречанку во втором круге соревнований в Истборне.

В этом сезоне Саккари взяла реванш на турнире в Индиан-Уэллс.

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Ангелина Калинина WTA Истборн Мария Саккари
Источник Sport.ua
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