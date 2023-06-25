ТАЛОВЕРОВ: «Есть только одна команда, о которой я думаю – сборная Украины»

22-летний украинский футболист Максим Таловеров прокомментировал информацию Sport.ua об интересе к нему «Айнтрахта» и «Вердера»:

«Продолжается молодежный чемпионат Европы, для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю – это сборная Украины», – сказал игрок в комментарии Legioners.ua.

Контракт Таловерова принадлежит пражской «Славии». Первую часть сезона он выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а в 2023 году переехал в аренду в Австрию, где играет за ЛАСК. Соглашение со «Славией» действует до лета 2026 года.