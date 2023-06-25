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  4. ТАЛОВЕРОВ: «Есть только одна команда, о которой я думаю – сборная Украины»
Чемпионат Европы
25 июня 2023, 21:11 |
1759
1

ТАЛОВЕРОВ: «Есть только одна команда, о которой я думаю – сборная Украины»

Футболист прокомментировал информацию Sport.ua об интересе клубов из Бундеслиги

25 июня 2023, 21:11 |
1759
1
ТАЛОВЕРОВ: «Есть только одна команда, о которой я думаю – сборная Украины»
УАФ. Максим Таловеров

22-летний украинский футболист Максим Таловеров прокомментировал информацию Sport.ua об интересе к нему «Айнтрахта» и «Вердера»:

«Продолжается молодежный чемпионат Европы, для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю – это сборная Украины», – сказал игрок в комментарии Legioners.ua.

Контракт Таловерова принадлежит пражской «Славии». Первую часть сезона он выступал на правах аренды за «Слован» Либерец, а в 2023 году переехал в аренду в Австрию, где играет за ЛАСК. Соглашение со «Славией» действует до лета 2026 года.

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Максим Таловеров трансферы трансферы Бундеслиги Айнтрахт Франкфурт Вердер сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 ЛАСК Слован Либерец Славия Прага
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Комментарии 1
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korrektno
За рівнем майстерності. впевненості та психологічної якості наразі, з врахуванням останніх матчів основної збірної, це готовий центрбек для неї. Дуже сподобався в молодіжці. Так думаю. 
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