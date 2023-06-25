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Бразилия
25 июня 2023, 18:42 | Обновлено 25 июня 2023, 18:58
241
0

Сантос – Фламенго. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Поединок состоится 26 июня в 00:30 по Киеву

25 июня 2023, 18:42 | Обновлено 25 июня 2023, 18:58
241
0
Сантос – Фламенго. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня на «Эштадиу Вила Белмиру» пройдет матч 12-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Сантос» встретится с «Фламенго». Старт поединка запланирован на 00:30 по киевскому времени.

Сантос

Команда уже достаточно давно показывала самые посредственные результаты. Это было еще раз подтверждено и в прошлом сезоне. Тогда амбициозный клуб со славной историей закончил только на 12-й позиции в Серии А. Даже с него получилось отправиться в Копа Судамерикана. Там, начав с выездной победы над Блумингом, уже во 2-м туре дома была только нулевая ничья с Аудакс Итальяно, после чего проиграли вот уже трижды. Так бразильцы лишились шансов пройти в плей-офф турнира. При этом рыбы вылетели из кубка страны (по пенальти после пары ничьих). А в Серии А был только 1 хороший отрезок, с 3-мя победами в 4-х турах, в апреле-мае. Но и до, и после этого поражения чередовались с ничьими. Вот и Коринтиансу дома уступили 0:2.

Фламенго

Клуб за последние годы только в 2021-м году был сравнительно не успешен. По крайней мере, на фоне предыдущих лет, когда после Копы Либертадорес и пары чемпиоств кряду ограничились только суперкубком страны, и, главное, выходом в финал Копы. В прошлом году стервятники на внутренней арене были не особенно удачны, закончив только 5-ми в Серии А. Но при этом бразильцы компенсировали все новым успехом - они снова, в 3-й раз в истории, стали победителями в Копе. Новый розыгрыш складывался неудачно, что привело к смене наставника - теперь работает Хорхе Сампаоли. В итоге с мая началась при аргентинце беспроигрышная серия во всех турнирах... А потом была неожиданная пощечина в виде 0:4 на поле Ред Булл Брагантино. Успеют ли отойти от такого удара за пару дней.

Статистика личных встреч

В 6 последних очных поединках Сантос выиграл только однажды. Все остальные матчи, в том числе прошлой осенью, выиграл Фламенго.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что хозяева вдруг прибавят. А вот гости должны реабилитироваться за неудачу в предыдущем поединке. Ставим на победу гостей (коэффициент - 1,87).

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Сантос Фламенго чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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