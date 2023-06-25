Он обыграл Алькараса. Крутых узнал первого соперника в отборе к Уимблдону

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 178) узнал соперника в 1-м раунде квалификации к Уимблдону 2023.

На старте отбора украинец встретится с представителем Венгрии Фабианом Марожаном (АТР 91), который посеян под 3-м номером.

Это будет первая встреча теннисистов. Поединок запланирован на 26 июня в 13:00 по Киеву.

Сейчас Марожан находится на своей наивысшей позиции в рейтинге АТР. На его счету три титула на челленджерах и 5 трофеев на турнирах уровня ITF.

В 2023 году Крутых принял участие в квалификации на Australian Open и сумел пробиться в основную сетку, а также сыграл на Ролан Гаррос, где уступил во втором раунде отбора.

Интересно, что 15 мая Марожан обыграл звездного испанца Карлоса Алькараса в 1/16 финала Мастерса в Риме.