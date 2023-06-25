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  4. Тренер Буковины: «Я бы хотел оставить всех исполнителей»
Украина. Первая лига
25 июня 2023, 16:52 |
537
0

Тренер Буковины: «Я бы хотел оставить всех исполнителей»

Андрей Мельничук – о кадровой ситуации в клубе

25 июня 2023, 16:52 |
537
0
Тренер Буковины: «Я бы хотел оставить всех исполнителей»
ФК Буковина

Главный тренер черновицкой «Буковины» Андрей Мельничук рассказал о ситуации с Ильей Скрипником и Артемом Данилюком, которые выступали за его команду на правах аренды.

«Скрипник, находившийся у нас в аренде из «Динамо», покинул расположение клуба и пока у нас нет связи с ним. У Данилюка также закончилась аренда, но мы договорились, что он приедет к нам. Если договоримся об условиях, то продолжим сотрудничество.

Окончательно уже будем понимать кадровую ситуацию, когда команда соберется. У кого истекают контракты, будем садиться с руководством и обсуждать новые условия. Я бы хотел оставить всех исполнителей и по некоторым позициям усилиться», - сказал Мельничук.

Ранее сообщалось, что «Оболонь», «Минай» и «Рух» интересуются игроками «Буковины».

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Источник Украинский футбол
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