Тренер Буковины: «Я бы хотел оставить всех исполнителей»
Андрей Мельничук – о кадровой ситуации в клубе
Главный тренер черновицкой «Буковины» Андрей Мельничук рассказал о ситуации с Ильей Скрипником и Артемом Данилюком, которые выступали за его команду на правах аренды.
«Скрипник, находившийся у нас в аренде из «Динамо», покинул расположение клуба и пока у нас нет связи с ним. У Данилюка также закончилась аренда, но мы договорились, что он приедет к нам. Если договоримся об условиях, то продолжим сотрудничество.
Окончательно уже будем понимать кадровую ситуацию, когда команда соберется. У кого истекают контракты, будем садиться с руководством и обсуждать новые условия. Я бы хотел оставить всех исполнителей и по некоторым позициям усилиться», - сказал Мельничук.
Ранее сообщалось, что «Оболонь», «Минай» и «Рух» интересуются игроками «Буковины».
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