Тренер Буковины: «Я бы хотел оставить всех исполнителей»

Главный тренер черновицкой «Буковины» Андрей Мельничук рассказал о ситуации с Ильей Скрипником и Артемом Данилюком, которые выступали за его команду на правах аренды.

«Скрипник, находившийся у нас в аренде из «Динамо», покинул расположение клуба и пока у нас нет связи с ним. У Данилюка также закончилась аренда, но мы договорились, что он приедет к нам. Если договоримся об условиях, то продолжим сотрудничество.

Окончательно уже будем понимать кадровую ситуацию, когда команда соберется. У кого истекают контракты, будем садиться с руководством и обсуждать новые условия. Я бы хотел оставить всех исполнителей и по некоторым позициям усилиться», - сказал Мельничук.

Ранее сообщалось, что «Оболонь», «Минай» и «Рух» интересуются игроками «Буковины».