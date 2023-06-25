Оболонь, Минай и Рух интересуются игроками Буковины

Два игрока «Буковины» – защитник Василий Гакман и полузащитник Артем Цурупин – попали в сферу интересов клубов украинской Премьер-лиги.

Цурупин заинтересовал «Минай» и «Рух». Гакман может перейти в «Оболонь».

В минувшем сезоне 23-летний Гакман провел 21 матч за «Буковину», не отличившись результативными действиями. На счету 30-летнего Цурупина 20 поединков в Первой лиге и одна результативная передача.

«Буковина» заняла третье место в группе выбывания Первой лиги. «Оболонь» по итогам сезона вышла в элитный дивизион чемпионата Украины. «Минай» расположился на 8-й позиции в УПЛ, «Рух» – 11-й.