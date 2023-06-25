Константин ВИВЧАРЕНКО: «Ванат извинился перед командой»

Защитник сборной Украины U-21 Константин Вивчаренко прокомментировал победу над командой Румынии (1:0) в матче чемпионата Европы 2023.

«Наш самый большой минус в матче с Румынией? Первые десять минут. Это было волнение, ведь нам была очень важна эта победа. Но уже потом мы собрались и контролировали всю игру.

Ребята, вернувшиеся из национальной сборной, были уже давно заиграны за молодежную сборную, поэтому никаких проблем нет. С кем я чаще всего играю, это, наверное, Жора Судаков слева или Михаил Мудрик. У меня нет проблем с коммуникацией, со всеми хорошо общаемся. Думаю, наше преимущество как раз в командной игре, ведь мы очень хорошо чувствуем себя на поле и чувствуем друг друга

Жору Судакову я видел всюду, но не на левой стороне в матче с Румынией – он смещался к центру и к правой стороне. Вышел Макс Брагару и добавил «ширину», ведь Судаков больше смещается в центр. Это разные футболисты по их стилю игры Но, на мой взгляд, когда вышел Брагару, мне стало легче играть, потому что я смог подавать, у меня появилось пространство. Весь матч против меня играл один из наших оппонентов – один на один, так что трудно было найти свободную зону.

Относительно удаления Ваната, главное – сборная выиграла. Он извинился перед командой. С каждым может случиться такая ситуация, поэтому нет никаких проблем. Честно говоря, я даже не видел этот момент. Просто уже увидел, как их игрок лежит на поле. Думаю, там ничего такого серьезного не было – больше игра на публику», - сказал Вивчаренко.