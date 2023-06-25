Артем ГАГАРИН: «Бесплатный просмотр футбола – это утопия»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин поделился мнением о необходимости создании единого телепула украинской Премьер-лиги.

– 10 клубов – пусть это будет 10. Шесть – пусть будет шесть. Показать, начать, а потом, рано или поздно, эти клубы придут. Возможно, когда-нибудь у них контракты с 1+1 закончатся, и они придут.

– Главный аргумент «Днепра-1» – это бесплатный футбол для народа. Это популизм или реальность?

– Ну вот, вы сами спросили – сами ответили.

– Окей, если это популизм, то почему? Не бывает бесплатного футбола, даже для бабушки в деревне?

– Не бывает, потому что кто-то за него платит. Если не платят люди, которые его смотрят, потребляют и для которых этот продукт (создается – прим.), то платит клуб.

А это утопия, потому что это только расходы, нет прибыли. ТV-права, все остальное – в европейских, мировых клубах – это как раз доходная часть.

– То есть если бабушка в селе смотрит матч «Кривбас» – «Рух»...

– Какая конкретно бабушка? Давайте так разговаривать. Представители некоторых клубов говорят: «Да нас смотрят миллионы!». Раздается такая фраза. Но не смотрят на вас миллионы. У нас вообще аудитория футбола в стране уже не миллиона.

– Есть статистика?

– Нас смотрят 100 тысяч. Ну, немного больше. Кстати, любопытная статистика. Мы общались на совещании (клубов УПЛ – прим.), была закрыта группа по обсуждению телепула.

«Шахтер» говорит: Пришла статистика по матчам. И вот возможно благодаря тому, что вокруг матча было много разговоров… Знаете, какой матч собрал больше всего зрителей? «Кривбасс» – «Шахтер».

Я спросил представителей «Шахтера», почему они тогда были так недовольны, почему поднимали столько шума, кого-то посылали куда-то. Ну зачем это?