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Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 16:04 | Обновлено 25 июня 2023, 16:21
417
5

Артем ГАГАРИН: «Бесплатный просмотр футбола – это утопия»

Вице-президент «Кривбасса» считает, что нужно формировать телепул

25 июня 2023, 16:04 | Обновлено 25 июня 2023, 16:21
417
5
Артем ГАГАРИН: «Бесплатный просмотр футбола – это утопия»
Instagram. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин поделился мнением о необходимости создании единого телепула украинской Премьер-лиги.

– 10 клубов – пусть это будет 10. Шесть – пусть будет шесть. Показать, начать, а потом, рано или поздно, эти клубы придут. Возможно, когда-нибудь у них контракты с 1+1 закончатся, и они придут.

– Главный аргумент «Днепра-1» – это бесплатный футбол для народа. Это популизм или реальность?
– Ну вот, вы сами спросили – сами ответили.

– Окей, если это популизм, то почему? Не бывает бесплатного футбола, даже для бабушки в деревне?
– Не бывает, потому что кто-то за него платит. Если не платят люди, которые его смотрят, потребляют и для которых этот продукт (создается – прим.), то платит клуб.

А это утопия, потому что это только расходы, нет прибыли. ТV-права, все остальное – в европейских, мировых клубах – это как раз доходная часть.

– То есть если бабушка в селе смотрит матч «Кривбас» – «Рух»...
– Какая конкретно бабушка? Давайте так разговаривать. Представители некоторых клубов говорят: «Да нас смотрят миллионы!». Раздается такая фраза. Но не смотрят на вас миллионы. У нас вообще аудитория футбола в стране уже не миллиона.

– Есть статистика?
– Нас смотрят 100 тысяч. Ну, немного больше. Кстати, любопытная статистика. Мы общались на совещании (клубов УПЛ – прим.), была закрыта группа по обсуждению телепула.

«Шахтер» говорит: Пришла статистика по матчам. И вот возможно благодаря тому, что вокруг матча было много разговоров… Знаете, какой матч собрал больше всего зрителей? «Кривбасс» – «Шахтер».

Я спросил представителей «Шахтера», почему они тогда были так недовольны, почему поднимали столько шума, кого-то посылали куда-то. Ну зачем это?

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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wojsergivan
Вас и ваш фк и бесплатно никто не смотрит а ахметка и так должен народу немеряно
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0
Eye of Providence
Який сенс купляти пакет на 10 клубів? Якщо мій клуб буде в гостях у клуба, який не входить у пул? Мені що треба купляти щось інше? ТВ я не дивлюсь. Матчі в інтернеті майже не подивитись, якщо він іде на ТБ. Цей пул нічого не коштуватиме і його ніхто не буде брати. Всі тільки говорять про той пул, а в решті повертаємося на проахметівський вектор. Це не подобається просуркісовському осередку. І що? Крім Ахметова та Суркіса футбол нікому не потрібен? Чи ніхто не пускає на ринок? Це тупік. Ахметов та Суркіс руйнують футбол. Не дають йому розвиватись. Не буде ніякого пулу. Не буде прозорого суддівства. Не буде повних стадіонів. Не буде заробітку від ТБ прав. Не буде дорогих контрактів із спонсорами. Без війни чи з нею. Болото.
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0
Pop Pop
упл це не той футбол за яркий можна платити,це як поганий фільм -безкоштовно вдома ще можна подивитись щоб час згаїти а в кінотеатр за гроші вже не підеш
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0
Как так
А где боты суркиса уже пора рассказать про дедов и бабушек в селе ?
Как так ?
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-1
Как так
Бабушки в селе это фан движения динамо,для них суркис и живёт 
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-3
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