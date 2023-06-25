Украина. Премьер лига25 июня 2023, 16:04 |
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Источник: Ворскла подписала 22-летнего голкипера из клуба Первой лиги
Даниил Ермолов продолжит выступления в полтавской команде
25 июня 2023, 16:04 |
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22-летний украинский голкипер клуба из Первой лиги «Кремень» Даниил Ермолов подписал контракт с полтавской «Ворсклой».
Об этом сообщает «ТаТоТаке». Источник не раскрыл детали перехода.
Ранее сообщалось, что Ермоловым также интересуются львовские «Карпаты». Весеннюю часть сезона Ермолов провел в аренде в «Металлисте». Харьковский клуб не сможет выкупить контракт игрока.
В прошедшем сезоне Даниил провел 13 матчей за «Металлист» в УПЛ. Голкипер пропустил 28 голов и в трех матчах отыграл «на ноль».
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