Источник: Ворскла подписала 22-летнего голкипера из клуба Первой лиги

22-летний украинский голкипер клуба из Первой лиги «Кремень» Даниил Ермолов подписал контракт с полтавской «Ворсклой».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». Источник не раскрыл детали перехода.

Ранее сообщалось, что Ермоловым также интересуются львовские «Карпаты». Весеннюю часть сезона Ермолов провел в аренде в «Металлисте». Харьковский клуб не сможет выкупить контракт игрока.

В прошедшем сезоне Даниил провел 13 матчей за «Металлист» в УПЛ. Голкипер пропустил 28 голов и в трех матчах отыграл «на ноль».