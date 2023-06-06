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Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 07:39 | Обновлено 06 июня 2023, 08:00
616
0

Карпаты могут подписать вратаря Ермолова и защитника Курило

Львовяне планируют усилить свой состав

06 июня 2023, 07:39 | Обновлено 06 июня 2023, 08:00
616
0
Карпаты могут подписать вратаря Ермолова и защитника Курило
ФК Карпаты Львов

«Карпаты» интересуются двумя игроками, которые весеннюю часть чемпионата отыграли в Харькове.

Речь идет о голкипере «Металлиста» Данииле Ермолове, который принадлежит Кремню, а также о защитнике Игоре Курило с «Металлиста 1925», который выступает за клуб с начала сезона 2022/2023.

В этом сезоне Ермолов отыграл 13 матчей за «Металлист», а защитник «Металлиста 1925» Курило сыграл 28 матчей.

Напомним, что «Карпаты» объявили о назначении Мирона Маркевича главным тренером. Клуб продолжает усилятся и готовится к следующему сезону

Львовяне не смогли выйти в УПЛ, так как заняли пятое место в сводной турнирной таблице Первой лиги Украины.

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Карпаты Львов Игорь Курило Даниил Ермолов Металлист Харьков Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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