Карпаты могут подписать вратаря Ермолова и защитника Курило

«Карпаты» интересуются двумя игроками, которые весеннюю часть чемпионата отыграли в Харькове.

Речь идет о голкипере «Металлиста» Данииле Ермолове, который принадлежит Кремню, а также о защитнике Игоре Курило с «Металлиста 1925», который выступает за клуб с начала сезона 2022/2023.

В этом сезоне Ермолов отыграл 13 матчей за «Металлист», а защитник «Металлиста 1925» Курило сыграл 28 матчей.

Напомним, что «Карпаты» объявили о назначении Мирона Маркевича главным тренером. Клуб продолжает усилятся и готовится к следующему сезону

Львовяне не смогли выйти в УПЛ, так как заняли пятое место в сводной турнирной таблице Первой лиги Украины.