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25 июня 2023, 15:38 |
219
0

Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ

Поединок состоится 26 июня в 03:00 по Киеву

25 июня 2023, 15:38 |
219
0
Мексика – Гондурас. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон) пройдет матч 1-го тура Золотого Кубка КОНКАКАФ, в котором Мексика встретится с Гондурасом. Старт поединка запланирован на 03:00 по киевскому времени.

Мексика

Сборная провалилась на чемпионате мира. Она до этого 7 раз кряду строго вылетала в 1/8 финала. И, приглашая Тата Мартино, хотели изменить эту тенденцию. И добились этого, вот только на 180 градусов в противоположном смысле от желаемого. Эль Три не вышли из группы, выиграв только у Саудовской Аравии при ничьей с Польшей при поражении Аргентине. Конечно же, после такой неудачи сменился наставник, но тоже аргентинец, Диего Кокка. Он успел проиграть США в Лиге Наций, в итоге ограничившись только 3-м местом. Но при этом тест для нового тренера будет сейчас, на Золотом Кубке. На него не взяли, по разным причинам, не взяли некоторых ветераном. Впрочем, все равно список, как для уровня КОНКАКАФ, традиционно впечатляет, от вечного Очоа в воротах и до молодого Хименеса из Фейеноорда на острие.

Гондурас

Команда трижды играла на чемпионатах мира. В том числе Los Catrachos сыграли там в 2010-м и 2014-м годах, правда, за все время ни разу так и не выиграв на том уровне. Сейчас сборная отошла в тень, более того, в последнем отборе на решающем раунде не выиграв ни разу за 14 матчей. Да и на Золотом Кубке чередуются в последнее время выходы в четвертьфинал, как в 2021-м, и вылеты после группового этапа. Последние поединки, уже в текущем календарном году, тоже не принесли повода для оптимизма: в марте уступили 1-4 Канаде в Лиге Наций, перед нынешним турниром ухитрились уступить 0-1 в контрольной встрече Венесуэле, аутсайдеру из Южной Америке. Отметим, что сейчас в заявке нет таких забивных нападающих, как Киотто и Лосано.

Статистика личных встреч

Все 3 последних поединка закончились победами мексиканцев.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут серьезной борьбы в этой паре. Мексиканцы, при своих проблемах, все равно сильнее. Рекомендуем ставить на то, что они выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,18).

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Источник Sport.ua
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