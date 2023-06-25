Испания25 июня 2023, 15:15 | Обновлено 25 июня 2023, 15:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Неманья Гудель продлил контракт с Севильей
Новое соглашение сербского хавбека рассчитано до конца сезона-2025/26
25 июня 2023, 15:15 | Обновлено 25 июня 2023, 15:22
128
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Опорный полузащитник «Севильи» Неманья Гудель подписал новый трудовой договор с командой.
31-летний сербский хавбек продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.
В минувшей кампании футболист принял участие в 53 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников.
Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.
Напомним, ранее «Севилья» продлила контракт с главным тренером.
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