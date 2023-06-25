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Испания
25 июня 2023, 15:15 | Обновлено 25 июня 2023, 15:22
128
0

ОФИЦИАЛЬНО. Неманья Гудель продлил контракт с Севильей

Новое соглашение сербского хавбека рассчитано до конца сезона-2025/26

25 июня 2023, 15:15 | Обновлено 25 июня 2023, 15:22
128
0
ОФИЦИАЛЬНО. Неманья Гудель продлил контракт с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Гудель

Опорный полузащитник «Севильи» Неманья Гудель подписал новый трудовой договор с командой.

31-летний сербский хавбек продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

В минувшей кампании футболист принял участие в 53 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

Напомним, ранее «Севилья» продлила контракт с главным тренером.

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Неманья Гудель Севилья продление контракта
Источник ФК Севилья
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