Олег ФЕДОРЧУК: «Вызов Кащука в национальную сборную – лишь вопрос времени»

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук поделился мнением о перспективах вингера донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Алексея Кащука.

«Я посмотрел статистику Кащука в Азербайджане – цифры довольно впечатляющие (33 матча, 16 голов и 10 ассистов).

Очень изобретательный парень. Если он так будет продолжать, то вызов в национальную сборную лишь вопрос времени», - сказал Федорчук.

Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» может подписать вингера «Шахтера».