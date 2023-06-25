Молодежные турниры25 июня 2023, 14:41 | Обновлено 25 июня 2023, 16:58
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Олег ФЕДОРЧУК: «Вызов Кащука в национальную сборную – лишь вопрос времени»
Специалист – о перспективах талантливого вингера
25 июня 2023, 14:41 | Обновлено 25 июня 2023, 16:58
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Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук поделился мнением о перспективах вингера донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Алексея Кащука.
«Я посмотрел статистику Кащука в Азербайджане – цифры довольно впечатляющие (33 матча, 16 голов и 10 ассистов).
Очень изобретательный парень. Если он так будет продолжать, то вызов в национальную сборную лишь вопрос времени», - сказал Федорчук.
Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» может подписать вингера «Шахтера».
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Комментарии 4
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Було б непогано, хорватам забив супер гол
Ну да, з трьох виходів один на один реалізувати аж нуль.
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