Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Вызов Кащука в национальную сборную – лишь вопрос времени»
Молодежные турниры
25 июня 2023, 14:41 | Обновлено 25 июня 2023, 16:58
1026
4

Олег ФЕДОРЧУК: «Вызов Кащука в национальную сборную – лишь вопрос времени»

Специалист – о перспективах талантливого вингера

25 июня 2023, 14:41 | Обновлено 25 июня 2023, 16:58
1026
4
Олег ФЕДОРЧУК: «Вызов Кащука в национальную сборную – лишь вопрос времени»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук поделился мнением о перспективах вингера донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Алексея Кащука.

«Я посмотрел статистику Кащука в Азербайджане – цифры довольно впечатляющие (33 матча, 16 голов и 10 ассистов).

Очень изобретательный парень. Если он так будет продолжать, то вызов в национальную сборную лишь вопрос времени», - сказал Федорчук.

Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» может подписать вингера «Шахтера».

По теме:
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Ванат извинился перед командой»
Олег ШЕЛАЕВ: «Молодежке сейчас не надо впадать в эйфорию»
Анатолий ТРУБИН: «Команда – это когда после матча благодарен за надежность»
Олег Федорчук Алексей Кащук сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Другие виды | 24 июня 2023, 23:14 0
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете

Украинская сборная имеет 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали

Галатасарай может купить хавбека Шахтера, играющего в аренде в Бразилии
Футбол | 25 июня 2023, 15:11 0
Галатасарай может купить хавбека Шахтера, играющего в аренде в Бразилии
Галатасарай может купить хавбека Шахтера, играющего в аренде в Бразилии

Майкон привлек внимание чемпиона Турции

Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Футбол | 24.06.2023, 20:58
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Футбол | 24.06.2023, 23:55
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
Футбол | 25.06.2023, 09:47
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
Почему саудовские клубы могут платить игрокам больше, чем европейские топы
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Було б непогано, хорватам забив супер гол
Ответить
0
APL
Ну да, з трьох виходів один на один реалізувати аж нуль.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
23.06.2023, 21:35 1
Футбол
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
24.06.2023, 09:48 18
Футбол
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
24.06.2023, 20:16 3
Другие виды
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
24.06.2023, 14:37 3
Футбол
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
24.06.2023, 22:50 7
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
24.06.2023, 21:28 23
Футбол
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
24.06.2023, 07:42 20
Война
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем