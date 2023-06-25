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  4. КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
WTA
25 июня 2023, 14:04 |
1664
2

КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»

Украинская теннисистка – о совместном выступлении с чешской теннисисткой

25 июня 2023, 14:04 |
1664
2
КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в парный финал травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Отметим, что Марта играет в дуэте со второй ракеткой мира в парном разряде Барборой Крейчиковой.

«Барбора – профессор тенниса, это точно. Конечно, играть с ней – это настоящее удовольствие. У нее много титулов, много выигранных турниров Grand Slam. Быть на одной половине корта, а не на противоположной от неё, – это приятно. Я очень благодарна, что Барбора согласилась сыграть со мной в дуэте. Это приятный опыт, тем более, когда играешь перед такой замечательной публикой.

Значит ли это, что Барбора является капитаном в нашей паре (обе смеются)? Знаете, когда я играю пару, то люблю быть лидером, но сейчас я должна уступить этот статус и просто учиться у лучших (смеется)», – сказала Костюк.

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WTA Бирмингем Марта Костюк Барбора Крейчикова
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Александр Науменко
Найкращою подякою для Барбори буде титул. Постарайся, Марто.
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+7
Віталій Ткачук
Все вірно. Дуже багато українців й так вболівали за Барбору, а тепер її аудиторія значно зросте. Наших багато по всьому світу.
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+4
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