КОСТЮК: «Благодарна, что Крейчикова согласилась сыграть со мной в дуэте»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в парный финал травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Отметим, что Марта играет в дуэте со второй ракеткой мира в парном разряде Барборой Крейчиковой.

«Барбора – профессор тенниса, это точно. Конечно, играть с ней – это настоящее удовольствие. У нее много титулов, много выигранных турниров Grand Slam. Быть на одной половине корта, а не на противоположной от неё, – это приятно. Я очень благодарна, что Барбора согласилась сыграть со мной в дуэте. Это приятный опыт, тем более, когда играешь перед такой замечательной публикой.

Значит ли это, что Барбора является капитаном в нашей паре (обе смеются)? Знаете, когда я играю пару, то люблю быть лидером, но сейчас я должна уступить этот статус и просто учиться у лучших (смеется)», – сказала Костюк.