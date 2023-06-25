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WTA
25 июня 2023, 08:20 | Обновлено 25 июня 2023, 08:23
240
0

Костюк / Крейчикова – Хантер / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала парного разряда в Бирмингеме

25 июня 2023, 08:20 | Обновлено 25 июня 2023, 08:23
240
0
Костюк / Крейчикова – Хантер / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Барбора Крейчикова

25 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В финале украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии сразится против тандема Сторм Хантер / Алиша Паркс (Австралия / США). Встреча состоится вторым запуском после матча Крейчикова – Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Костюк может выиграть второй парный титул в карьере.

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WTA Бирмингем Марта Костюк смотреть онлайн Барбора Крейчикова Алиша Паркс Сторм Хантер (Сандерс)
Источник Sport.ua
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