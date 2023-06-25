Костюк / Крейчикова – Хантер / Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В финале украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии сразится против тандема Сторм Хантер / Алиша Паркс (Австралия / США). Встреча состоится вторым запуском после матча Крейчикова – Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Костюк может выиграть второй парный титул в карьере.

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