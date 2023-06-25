Анатолий ТРУБИН: «Команда – это когда после матча благодарен за надежность»

Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Румынией (1:0) на чемпионате Европы.

«Команда – это когда после матча благодарен за надежность и поддержку во время игры.

Мы в плей-офф», – подписал Трубин в инстаграме совместное фото с Максимом Таловеровым.

27 июня сборная Украины U-21 сразится со сверстниками из Испании за первое место в группе.