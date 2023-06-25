Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий ТРУБИН: «Команда – это когда после матча благодарен за надежность»
Молодежные турниры
25 июня 2023, 13:43 | Обновлено 25 июня 2023, 14:18
604
0

Анатолий ТРУБИН: «Команда – это когда после матча благодарен за надежность»

Голкипер молодежной сборной Украины – о победе над Румынией

25 июня 2023, 13:43 | Обновлено 25 июня 2023, 14:18
604
0
Анатолий ТРУБИН: «Команда – это когда после матча благодарен за надежность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Румынией (1:0) на чемпионате Европы.

«Команда – это когда после матча благодарен за надежность и поддержку во время игры.

Мы в плей-офф», – подписал Трубин в инстаграме совместное фото с Максимом Таловеровым.

27 июня сборная Украины U-21 сразится со сверстниками из Испании за первое место в группе.

По теме:
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Ванат извинился перед командой»
Олег ФЕДОРЧУК: «Вызов Кащука в национальную сборную – лишь вопрос времени»
Олег ШЕЛАЕВ: «Молодежке сейчас не надо впадать в эйфорию»
сборная Украины по футболу U-21 сборная Румынии по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Румыния - Украина Анатолий Трубин
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Галатасарай может купить хавбека Шахтера, играющего в аренде в Бразилии
Футбол | 25 июня 2023, 15:11 0
Галатасарай может купить хавбека Шахтера, играющего в аренде в Бразилии
Галатасарай может купить хавбека Шахтера, играющего в аренде в Бразилии

Майкон привлек внимание чемпиона Турции

УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны
Футбол | 25 июня 2023, 09:55 18
УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны
УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны

В ближайшее время будет подготовлено обращение к руководству УАФ

Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Волейбол | 24.06.2023, 23:20
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 25.06.2023, 12:00
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бокс | 24.06.2023, 22:50
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Бетербиев признался, что перестал любить бокс после поражения от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
Тяжелая победа. Сборная Украины U-21 обыграла Румынию на Евро-2023
24.06.2023, 20:58 69
Футбол
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
23.06.2023, 21:10
Волейбол
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
24.06.2023, 21:02 1
Футбол
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?
24.06.2023, 09:48 18
Футбол
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 13
Война
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
24.06.2023, 20:16 3
Другие виды
Анна РЫЖИКОВА: «Эстафета – это вообще лотерея. Все выложились на максимум»
Анна РЫЖИКОВА: «Эстафета – это вообще лотерея. Все выложились на максимум»
24.06.2023, 02:41
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем