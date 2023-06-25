Молодежные турниры25 июня 2023, 13:43 | Обновлено 25 июня 2023, 14:18
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Анатолий ТРУБИН: «Команда – это когда после матча благодарен за надежность»
Голкипер молодежной сборной Украины – о победе над Румынией
25 июня 2023, 13:43 | Обновлено 25 июня 2023, 14:18
604
0
Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу над Румынией (1:0) на чемпионате Европы.
«Команда – это когда после матча благодарен за надежность и поддержку во время игры.
Мы в плей-офф», – подписал Трубин в инстаграме совместное фото с Максимом Таловеровым.
27 июня сборная Украины U-21 сразится со сверстниками из Испании за первое место в группе.
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