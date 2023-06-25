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  4. ФОТО. Федерер сыграл в теннис с принцессой Уэльской на кортах Уимблдона
Уимблдон
25 июня 2023, 11:29 |
986
0

ФОТО. Федерер сыграл в теннис с принцессой Уэльской на кортах Уимблдона

Роджер вернулся на корт, где 20 лет назад начинал свой турнирный путь

25 июня 2023, 11:29 |
986
0
ФОТО. Федерер сыграл в теннис с принцессой Уэльской на кортах Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

В преддверии Уимблдонского турнира 2023 года принцесса Уэльская и восьмикратный чемпион в одиночном разряде Роджер Федерер приняли участие в съемках фильма, который рассказывает о работе болбоев и болгерл на травяном мейджоре.

Кейт Миддлтон и Роджер Федерер пообщались с мальчиками и девочками, которые подают мячи игрокам во время Уимблдона, попробовали себя в их роли, а также сыграли друг с другом в теннис на корте №3, где 20 лет назад швейцарец начал свой путь к первому трофею на этом турнире.

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Источник Sport.ua
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