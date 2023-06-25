ФОТО. Федерер сыграл в теннис с принцессой Уэльской на кортах Уимблдона

В преддверии Уимблдонского турнира 2023 года принцесса Уэльская и восьмикратный чемпион в одиночном разряде Роджер Федерер приняли участие в съемках фильма, который рассказывает о работе болбоев и болгерл на травяном мейджоре.

Кейт Миддлтон и Роджер Федерер пообщались с мальчиками и девочками, которые подают мячи игрокам во время Уимблдона, попробовали себя в их роли, а также сыграли друг с другом в теннис на корте №3, где 20 лет назад швейцарец начал свой путь к первому трофею на этом турнире.