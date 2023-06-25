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  4. САБО: «Хочу поздравить Ротаня, но реализацию игрокам нужно улучшить»
Молодежные турниры
25 июня 2023, 10:36 | Обновлено 25 июня 2023, 12:09
1409
1

САБО: «Хочу поздравить Ротаня, но реализацию игрокам нужно улучшить»

Специалист пожелал молодежной сборной удачи в дальнейших матчах

25 июня 2023, 10:36 | Обновлено 25 июня 2023, 12:09
1409
1
САБО: «Хочу поздравить Ротаня, но реализацию игрокам нужно улучшить»
УАФ

Бывший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо прокомментировал победу молодежной сборной Украины над Румынией (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2023 (U-21).

«Непростая игра, тем приятнее, что преимущество было на стороне нашей сборной, которая превзошла соперника по созданным моментам и победила. Отмечу желание демонстрировать командный футбол, правда в этот раз были невынужденные ошибки в передачах. Сборная вторую игру провела «на ноль», значит, защитная линия свою работу выполняет также хорошо. Хочу пожелать улучшить реализацию, все-таки турнир серьезный, и другие соперники могут не позволить создавать такое количество моментов.

Не сомневался в том, что Испания обыграет Хорватию и также решит задачу выхода из группы. Теперь в последнем туре решится судьба первого места. У испанцев техничная команда, хорошо поставлена работа с мячом, они агрессивно действуют в отборе. В целом игра заточена на скоростные атаки – это требование современного футбола. Игра в последнем туре будет принципиальной, хочу поздравить Руслана Ротаня и его тренерский штаб с решением промежуточной задачи и пожелать удачи в дальнейших поединках», – сказал Сабо.

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Источник Footboom
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Комментарии 1
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andre_lui
Не вважаю гру з Іспанією принциповою. Принципово пройти якомога далі на турнірі. Історія футболу нас вчить, що можна в групі перемогти суперника, а десь ближче до фіналу йому ж і програти. І срср нідерланди і ось в цьому році в різновиді мініфутболу  Socca наша історія з казахами. Тому в матчі з іспанцями добре зіграти, професіонали завжди грають на перемогу, але не кістьми лягти, бо це ще не фінал турніру
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