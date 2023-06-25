Сергей РЕБРОВ – о победе молодежки: «Очень качественная игра, так держать»
Главный тренер сборной Украины отреагировал на успехи команды U-21 на чемпионате Европы
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу молодежной сборной Украины над Румынией (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2023 (U-21).
«Поздравляю Руслана Петровича и весь тренерский штаб и игроков молодежной сборной с победой и выходом в 1/4 финала Евро!
Очень качественная игра и 6 добытых очков, которые, я надеюсь, будут только началом успешного турнира для вас.
Так держать, ребята!», – написал Ребров в инстаграме.
27 июня сборная Украины U-21 сразится со сверстниками из Испании за первое место в группе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дужуан Ричардс выступает за молодежную команду клуба «Финикс Академи»
Украинская сборная имеет 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали