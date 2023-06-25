Сергей РЕБРОВ – о победе молодежки: «Очень качественная игра, так держать»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу молодежной сборной Украины над Румынией (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2023 (U-21).

«Поздравляю Руслана Петровича и весь тренерский штаб и игроков молодежной сборной с победой и выходом в 1/4 финала Евро!

Очень качественная игра и 6 добытых очков, которые, я надеюсь, будут только началом успешного турнира для вас.

Так держать, ребята!», – написал Ребров в инстаграме.

27 июня сборная Украины U-21 сразится со сверстниками из Испании за первое место в группе.