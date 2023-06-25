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  4. Сергей РЕБРОВ – о победе молодежки: «Очень качественная игра, так держать»
Молодежные турниры
25 июня 2023, 10:23 |
1726
0

Сергей РЕБРОВ – о победе молодежки: «Очень качественная игра, так держать»

Главный тренер сборной Украины отреагировал на успехи команды U-21 на чемпионате Европы

25 июня 2023, 10:23 |
1726
0
Сергей РЕБРОВ – о победе молодежки: «Очень качественная игра, так держать»
УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу молодежной сборной Украины над Румынией (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2023 (U-21).

«Поздравляю Руслана Петровича и весь тренерский штаб и игроков молодежной сборной с победой и выходом в 1/4 финала Евро!

Очень качественная игра и 6 добытых очков, которые, я надеюсь, будут только началом успешного турнира для вас.

Так держать, ребята!», – написал Ребров в инстаграме.

27 июня сборная Украины U-21 сразится со сверстниками из Испании за первое место в группе.

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Источник Instagram
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