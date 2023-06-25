Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны
Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 09:55 |
1666
17

УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны

В ближайшее время будет подготовлено обращение к руководству УАФ

25 июня 2023, 09:55 |
1666
17
УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны
ФК Минай

Как стало известно Sport.ua, на следующей неделе в ПФЛ должно состояться рабочее совещание, на котором будет проанализирована ситуация с гарантиями безопасности на стадионах, которые будут принимать календарные матчи в Первой и Второй лиге. Если положение с бомбоубежищами, логистическими вопросами будет отвечать требованиям сегодняшнего дня, то будет подготовлено обращение к руководству УАФ с предложением проводить поединки со зрителями.

По сообщениям наших источников, в аналогичном ключе собирается действовать и руководство УПЛ. И если все будет хорошо, то дальше слово должно быть за УАФ, которая должна аргументированно обратиться в соответствующие государственные структуры с просьбой положительно решить вопрос с допуском болельщиков на стадионы в сезоне 2023-2024 годов.

Ранее сообщалось, что в тренерском штабе «Карпат» осталась одна вакансия.

По теме:
Милан хотел купить талантливого хавбека Руха
Металлист рассчитывает на пятерых опытных новичков
УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф
инсайд Украинская Премьер-лига зрители ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины Украинская ассоциация футбола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
Футбол | 24 июня 2023, 21:02 1
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией
Евро U-21. Цитаишвили забил, Грузия сделала камбэк в матче с Бельгией

Матчи второго тура молодежного Евро в группе A

США и Ямайка разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ
Футбол | 25 июня 2023, 07:55 2
США и Ямайка разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ
США и Ямайка разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ

Хозяева поля в Чикаго спасли игру на 88-й минуте

Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Другие виды | 24.06.2023, 23:14
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
Европейские игры. Украина вернулась в топ-3 в медальном зачете
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Футбол | 25.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Волейбол | 24.06.2023, 23:20
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Украина победила Хорватию в полуфинальном матче Золотой Евролиги
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Если примут такое решение, чтобы допускать зрителей на матчи, то надо будет с каждого брать подписку,что он понимает весь риск посещения стадиона и семья или родственники не будут предъявлять каких-либо претензий к организаторам соревнований  в случае смерти или получения увечий при ракетном обстреле.
Ответить
+4
Умник
1. Укрытия
2. Это получается ящик пандоры открыть. За границу нельзя во время военного положения, на стадион можно.
3. Время матчей. Если опять дневной слот. Вы представляете себе с июля по конец сентября жара как можно с ребенком там высидеть.?
4. На момент воздушной тревоги если матч перенесут будут ли действительными билеты на этот матч (было неоднократно такое в этом сезоне)
Ответить
+1
8number
Футболісти, а також усі причетні до футболу отримали перевагу над іншими чоловіками без консультацій з останніми. Одного цього достатньо щоб грати за їжу і мінімалку для народу, але вони продовжують отримувати гонорари та зарплатню.
Ніж займатися маячньою, краще би організували безкоштовну та доступну для ВСІХ трансляцію! Одні лишись усього і кожен день намагаються вижити, а інші продовжують рубити бабло і думають як збільшити прибутки. 😡
Ответить
0
Луганчанин
Это из той же оперы что нужно проводить выборы 2024. Пох... На людей, главное чтоб прошли.
Ответить
0
Владислав Антонов
Так, пора вже навчитися жити в нових реаліях. Не будемо же вічно грати при порожніх трибунах. У тому ж Києві можна спокійно запускати по 5к вболівальників. Тим більше, зараз тривоги в основному по ночам, тому навряд чи доведеться зайвий раз рипатись в укриття.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Summertime
Что - "если все будет хорошо"???   Как видим, ракет у орды валом, заводы работают в 3 смены.   Вчера даже перед самой грозой прилетело.  Потому что это у нас гроза, а над Каспием  ясно.  Кому приходят такие идеи в голову?   Болельщикам возле военкоматов?Ничего "хорошо" ещё долго не будет.  Даже если получим  F-16.  Когда толпа ринется со стадиона куда то бежать, то жди беды дополнительной.  Спасибо и за такой формат.  А лучшие времена  придётся ещё ждать и ждать.
Ответить
-2
Показать Скрыть 4 ответа
kod.75
Отлічноє рєшеніє! Тільки не забути поставити на вході в стадіон воєнкоматовських з повістками. План виконають на рік вперед.  
Ответить
-2
zelc006
Ізраіль вже сорок років араби бомблять і грають з глядачами  і перемогають! Ми що, занабто сикліві за усіх?
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
Руслан РОТАНЬ: «Нужно, чтобы до Ваната дошло. Думаю, сегодня дошло»
24.06.2023, 21:28 23
Футбол
Тлумак получил новую должность в Карпатах
Тлумак получил новую должность в Карпатах
23.06.2023, 19:43 3
Футбол
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
В полуфинале Золотой Евролиги сборная Украины сыграет с Хорватией
23.06.2023, 21:10
Волейбол
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
23.06.2023, 21:35 1
Футбол
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
23.06.2023, 13:31 4
Футбол
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
24.06.2023, 20:16 2
Другие виды
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 13
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем