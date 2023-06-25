УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны

Как стало известно Sport.ua, на следующей неделе в ПФЛ должно состояться рабочее совещание, на котором будет проанализирована ситуация с гарантиями безопасности на стадионах, которые будут принимать календарные матчи в Первой и Второй лиге. Если положение с бомбоубежищами, логистическими вопросами будет отвечать требованиям сегодняшнего дня, то будет подготовлено обращение к руководству УАФ с предложением проводить поединки со зрителями.

По сообщениям наших источников, в аналогичном ключе собирается действовать и руководство УПЛ. И если все будет хорошо, то дальше слово должно быть за УАФ, которая должна аргументированно обратиться в соответствующие государственные структуры с просьбой положительно решить вопрос с допуском болельщиков на стадионы в сезоне 2023-2024 годов.

Ранее сообщалось, что в тренерском штабе «Карпат» осталась одна вакансия.