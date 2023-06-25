УПЛ и ПФЛ хотят в новом сезоне вернуть болельщиков на трибуны
В ближайшее время будет подготовлено обращение к руководству УАФ
Как стало известно Sport.ua, на следующей неделе в ПФЛ должно состояться рабочее совещание, на котором будет проанализирована ситуация с гарантиями безопасности на стадионах, которые будут принимать календарные матчи в Первой и Второй лиге. Если положение с бомбоубежищами, логистическими вопросами будет отвечать требованиям сегодняшнего дня, то будет подготовлено обращение к руководству УАФ с предложением проводить поединки со зрителями.
По сообщениям наших источников, в аналогичном ключе собирается действовать и руководство УПЛ. И если все будет хорошо, то дальше слово должно быть за УАФ, которая должна аргументированно обратиться в соответствующие государственные структуры с просьбой положительно решить вопрос с допуском болельщиков на стадионы в сезоне 2023-2024 годов.
Ранее сообщалось, что в тренерском штабе «Карпат» осталась одна вакансия.
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2. Это получается ящик пандоры открыть. За границу нельзя во время военного положения, на стадион можно.
3. Время матчей. Если опять дневной слот. Вы представляете себе с июля по конец сентября жара как можно с ребенком там высидеть.?
4. На момент воздушной тревоги если матч перенесут будут ли действительными билеты на этот матч (было неоднократно такое в этом сезоне)
Ніж займатися маячньою, краще би організували безкоштовну та доступну для ВСІХ трансляцію! Одні лишись усього і кожен день намагаються вижити, а інші продовжують рубити бабло і думають як збільшити прибутки. 😡