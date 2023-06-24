В тренерском штабе Карпат осталась одна вакансия

Как стало известно Sport.ua, в тренерском штабе «зелено-белых» – очередное пополнение. Тренером по физподготовке стал Павел Таран, который до недавнего времени работал в «Буковине» и «ВПК-Агро». Он является сыном именитого в прошлом футболиста и тренера Олега Тарана.

Следовательно, в «Карпатах» еще остается вакантной должность тренера-аналитика. Однако, как сообщил Sport.ua руководитель львовян Мирон Маркевич, уже на следующей неделе команде будет представлен специалист, который будет отвечать за этот важный участок тренерской работы. Переговоры с ним уже вышли на финишную прямую.