Гризманн не хочет уходить из Атлетико в клуб, за который играет Роналду

Французский легионер «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается уходить из клуба. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее была информация о том, что саудовский клуб «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, изучает возможность приобретения игрока. В контракте Антуана предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.

По информации Foot Mercato, представители «Аль-Насра» уже встретились в Лондоне с агентами француза.

В прошлом сезоне Антуан сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Гризманна может подписать «ПСЖ».