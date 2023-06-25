Гризманн не хочет уходить из Атлетико в клуб, за который играет Роналду
Антуан счастлив в испанской команде
Французский легионер «Атлетико» Антуан Гризманн не собирается уходить из клуба. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее была информация о том, что саудовский клуб «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, изучает возможность приобретения игрока. В контракте Антуана предусмотрены отступные в размере 25 млн евро.
По информации Foot Mercato, представители «Аль-Насра» уже встретились в Лондоне с агентами француза.
В прошлом сезоне Антуан сыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Гризманна может подписать «ПСЖ».
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