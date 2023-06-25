УАФ обратилась в ФИФА по поводу участия клубов из Крыма в чемпионате рф

Желание чиновников из страны-агрессора привлечь к соревнованиям на территории российской федерации команды из временно оккупированного Крыма не осталось без внимания Украинской ассоциации футбола.

В последние полгода УАФ неоднократно реагировала на такие позорные инициативы, подтверждая свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

Официальное письмо УАФ по адресу ФИФА и УЕФА

«Мы довели до вашего сведения подробности относительно очередных противоправных действий российского террористического государства и рфс относительно украинского государства и футбола, в частности попытки интеграции футбольных клубов из временно оккупированных регионов Украины в регулярные национальные чемпионаты россии.

Недавно открытые источники сообщили, что ФК «Севастополь» из временно оккупированного Крыма получил сертификат для участия во второй лиге россии (третий национальный дивизион). Соответствующее решение было принято на заседании национальной футбольной лиги РФ. Также отмечается, что российские чиновники планируют привлечь к своим соревнованиям еще команды из Крыма – «ТСК-Таврия», «Рубин» и «Океан». Все эти команды происходят с территории, которой УЕФА предоставил особый статус в 2014 году.

Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА, терпимость к военным преступлениям российской федерации по Украине и пренебрежение правами человека и законами цивилизованного мира.

В связи с указанным УАФ настаивает на рассмотрении ФИФА и УЕФА данного противоправного процесса поглощения субъектов украинского футбола российскими стейкхолдерами, принятия мер и поиска возможностей для недопущения развития этого процесса в будущем. Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения рфс членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи».