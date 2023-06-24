Бондаренко – игрок матча с Румынией по версии УЕФА

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко был признан лучшим игроком матча Евро-2023 (U-21) с Румынией (1:0) по версии УЕФА.

Отметим, что Бондаренко вышел с первых минут и был заменен за 5 минут до завершения основного времени при счете 0:0.

Следующий матч сборная Украины сыграет 27 июня против команды Испании. На счету ребят Руслана Ротаня две победы без пропущенных мячей в двух стартовых матчах.