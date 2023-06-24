Стала известна первая соперница Катерины Байндл в основе турнира в Германии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№87 WTA) пробилась в основу турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

В первом раунде основы украинка сразится против Линды Носковой из Чехии (№49 WTA).

Это будет первая встреча теннисисток. В квалификации Катерина обыграла Кэти Волынец из США.

Отметим, что Байндл – единственная представительница Украины на этом турнире. Лидер посева Ига Свёнтек на старте сразится против немки Татьяны Марии.