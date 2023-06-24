WTA24 июня 2023, 21:38 | Обновлено 24 июня 2023, 21:39
309
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Стала известна первая соперница Катерины Байндл в основе турнира в Германии
Украинская теннисистка сразится против Линды Носковой из Чехии
24 июня 2023, 21:38 | Обновлено 24 июня 2023, 21:39
309
0
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№87 WTA) пробилась в основу турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).
В первом раунде основы украинка сразится против Линды Носковой из Чехии (№49 WTA).
Это будет первая встреча теннисисток. В квалификации Катерина обыграла Кэти Волынец из США.
Отметим, что Байндл – единственная представительница Украины на этом турнире. Лидер посева Ига Свёнтек на старте сразится против немки Татьяны Марии.
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