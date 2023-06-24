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WTA
24 июня 2023, 21:38 | Обновлено 24 июня 2023, 21:39
309
0

Стала известна первая соперница Катерины Байндл в основе турнира в Германии

Украинская теннисистка сразится против Линды Носковой из Чехии

24 июня 2023, 21:38 | Обновлено 24 июня 2023, 21:39
309
0
Стала известна первая соперница Катерины Байндл в основе турнира в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№87 WTA) пробилась в основу турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

В первом раунде основы украинка сразится против Линды Носковой из Чехии (№49 WTA).

Это будет первая встреча теннисисток. В квалификации Катерина обыграла Кэти Волынец из США.

Отметим, что Байндл – единственная представительница Украины на этом турнире. Лидер посева Ига Свёнтек на старте сразится против немки Татьяны Марии.

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Бад-Хомбург Линда Носкова
Источник Sport.ua
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