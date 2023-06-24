Байндл вышла в основную сетку травяного турнира WTA в Германии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№87 WTA) преодолела сито квалификации на травяном турнире WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

В единственном матче отбора украинка, посеянная под вторым номером, в трех сетах одолела Кэти Волынец из США (№121 WTA).

Бад-Хомбург. Финал квалификации

Катерина Байндл (Украина, 2) – Кэти Волынец (США) – 6:2, 0:6, 6:4

Отметим, что это был первый матч Байндл на траве в этом сезоне.