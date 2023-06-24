WTA24 июня 2023, 17:40 |
233
2
Байндл вышла в основную сетку травяного турнира WTA в Германии
Катерина одолела в квалификации Кэти Волынец из США
24 июня 2023, 17:40 |
233
2
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№87 WTA) преодолела сито квалификации на травяном турнире WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).
В единственном матче отбора украинка, посеянная под вторым номером, в трех сетах одолела Кэти Волынец из США (№121 WTA).
Бад-Хомбург. Финал квалификации
Катерина Байндл (Украина, 2) – Кэти Волынец (США) – 6:2, 0:6, 6:4
Отметим, что это был первый матч Байндл на траве в этом сезоне.
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Комментарии 2
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Виграло невідомо хто, а українка програла.
ну нарешті Катя виграла матч
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