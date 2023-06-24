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24 июня 2023, 21:20 | Обновлено 24 июня 2023, 21:47
678
1

Румыния U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE

24 июня в румынском Бухаресте прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21

24 июня 2023, 21:20 | Обновлено 24 июня 2023, 21:47
678
1
Румыния U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

24 июня в 19:00 в Бухаресте прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Румынии U-21 и Украины U-21 (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Румыния U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн LIVE

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Источник Sport.ua
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Віктор Шабанов
Молодці наші хлопці як в грі так і в спілкуванні.
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