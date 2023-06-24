Молодежные турниры24 июня 2023, 21:20 | Обновлено 24 июня 2023, 21:47
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Румыния U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
24 июня в румынском Бухаресте прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21
24 июня 2023, 21:20 | Обновлено 24 июня 2023, 21:47
678
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24 июня в 19:00 в Бухаресте прошел матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Румынии U-21 и Украины U-21 (0:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.
Румыния U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн LIVE
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