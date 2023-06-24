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Молодежные турниры
24 июня 2023, 21:25 | Обновлено 25 июня 2023, 00:50
852
1

Владимир БРАЖКО: «Хотим занять первое место в группе»

Полузащитник молодежной сборной Украины – о победе над Румынией

24 июня 2023, 21:25 | Обновлено 25 июня 2023, 00:50
852
1
Владимир БРАЖКО: «Хотим занять первое место в группе»
УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко оценил победу 1:0 в матче группового этапа Евро-2023 против Румынии.

- Почему в начале матча у румын все получалось в атаке?
- Думаю, что благодаря трибунам они побежали. Это было ожидаемо, но мы немного не справились. Затем перестроились, и игра была под нашим контролем.

- Что говорил Руслан Ротань в коротком перерыве, когда вы пили воду?
- Больше контролировать мяч, быстрее менять фланги, потому что они не успевают, из-за чего у них появлялись большие зоны за спиной. Кащук трижды выходил 1 на 1, надо больше этого делать.

- Почему не удалось забить раньше?
- Это реализация, создали много моментов. Если она есть, то она есть. Забили на 89-й, могли раньше, но это футбол, такое бывает.

- Чего ожидаете от Испании?
- Это топ-сборная. Будем биться, будем играть в свой футбол, не отходить от нашей игры. Хотим занять первое место в группе, ждем результата матча Хорватия - Испания.

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Источник Суспильне спорт
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Комментарии 1
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luceorius
 Ще треба зважити, чи доцільно викладатись з іспанцями, можливо, краще зберегти
сили для чвертьфіналу.
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