Владимир БРАЖКО: «Хотим занять первое место в группе»

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко оценил победу 1:0 в матче группового этапа Евро-2023 против Румынии.

- Почему в начале матча у румын все получалось в атаке?

- Думаю, что благодаря трибунам они побежали. Это было ожидаемо, но мы немного не справились. Затем перестроились, и игра была под нашим контролем.

- Что говорил Руслан Ротань в коротком перерыве, когда вы пили воду?

- Больше контролировать мяч, быстрее менять фланги, потому что они не успевают, из-за чего у них появлялись большие зоны за спиной. Кащук трижды выходил 1 на 1, надо больше этого делать.

- Почему не удалось забить раньше?

- Это реализация, создали много моментов. Если она есть, то она есть. Забили на 89-й, могли раньше, но это футбол, такое бывает.

- Чего ожидаете от Испании?

- Это топ-сборная. Будем биться, будем играть в свой футбол, не отходить от нашей игры. Хотим занять первое место в группе, ждем результата матча Хорватия - Испания.