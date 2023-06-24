Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Думаю, Украина уже вышла из группы, да?»
Молодежные турниры
24 июня 2023, 21:16 | Обновлено 24 июня 2023, 21:17
2591
10

Артем БОНДАРЕНКО: «Думаю, Украина уже вышла из группы, да?»

Хавбек оценил тяжелый матч

24 июня 2023, 21:16 | Обновлено 24 июня 2023, 21:17
2591
10
Артем БОНДАРЕНКО: «Думаю, Украина уже вышла из группы, да?»
УАФ. Артем Бондаренко

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко оценил победу 1:0 в матче группового этапа Евро-2023 против Румынии.

Бондаренко признали лучшим игроком встречи.

«Самое приятное – мы выиграли, вырвали такую нужную победу. Думаю, мы уже вышли из группы, да? Это самое главное. Было тяжело, соперник закрылся и были проблемы с реализацией. Но так бывает, у нас есть 90 минут и мы знали, что моменты будут».

«Так и случилось. Румыния – команда приличного уровня. Дальше Испания у нас», – сказал Бондаренко.

Отметим, что формально Украина с 6 очками еще не гарантировала себе выход дальше.

По теме:
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы U-21
Евро U-21. Испания благодаря голу на 1-й минуте обыграла Хорватию
Бондаренко – игрок матча с Румынией по версии УЕФА
Артем Бондаренко сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Суспильне спорт
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прямая красная. Ванат удален в матче молодежного Евро-2023
Футбол | 24 июня 2023, 20:54 11
Прямая красная. Ванат удален в матче молодежного Евро-2023
Прямая красная. Ванат удален в матче молодежного Евро-2023

Владислав точно пропустит последний тур

Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1. Видео автогола и обзор матча
Футбол | 24 июня 2023, 22:03 0
Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1. Видео автогола и обзор матча
Румыния U-21 – Украина U-21 – 0:1. Видео автогола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте

Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Футбол | 24.06.2023, 14:37
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Вице-чемпионы Италии нацелились на Довбика
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Футбол | 24.06.2023, 17:21
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Европейские игры. Кохан завоевал серебро в метании молота
Другие виды | 24.06.2023, 17:36
Европейские игры. Кохан завоевал серебро в метании молота
Европейские игры. Кохан завоевал серебро в метании молота
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Качура
З Іспанією буде дуже важкий матч... подивимося, чи зможуть хорвати перемогти іспанців, при такому розкладі нічия з Іспанією буде рівноцінна перемозі. 
Ответить
+2
Gargantua
теоретически нет.
если выиграет Хорватия у Испании, еще можно и не выйти
Ответить
+2
Показать Скрыть 6 ответов
8number
Та яка карта, що ви мелете. Уже вийшли і крапка. Тим паче там Іспанія уже попереду.
Ответить
+1
Бондаренко Александр
это уже как карта ляжет
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
Бех-Романчук завоевала золото на Европейских Играх
24.06.2023, 20:16 2
Другие виды
Тлумак получил новую должность в Карпатах
Тлумак получил новую должность в Карпатах
23.06.2023, 19:43 3
Футбол
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
24.06.2023, 04:15
Теннис
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
23.06.2023, 06:23 7
Футбол
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
24.06.2023, 14:03 12
Война
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
24.06.2023, 10:59
Баскетбол
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
23.06.2023, 21:35 1
Футбол
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
Милан стал чемпионом Италии сезона-2022/2023
24.06.2023, 09:13
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем