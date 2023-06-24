Артем БОНДАРЕНКО: «Думаю, Украина уже вышла из группы, да?»
Хавбек оценил тяжелый матч
Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко оценил победу 1:0 в матче группового этапа Евро-2023 против Румынии.
Бондаренко признали лучшим игроком встречи.
«Самое приятное – мы выиграли, вырвали такую нужную победу. Думаю, мы уже вышли из группы, да? Это самое главное. Было тяжело, соперник закрылся и были проблемы с реализацией. Но так бывает, у нас есть 90 минут и мы знали, что моменты будут».
«Так и случилось. Румыния – команда приличного уровня. Дальше Испания у нас», – сказал Бондаренко.
Отметим, что формально Украина с 6 очками еще не гарантировала себе выход дальше.
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