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  4. АЛЬКАРАС: «В начале недели не знал, что могу снова стать первой ракеткой»
ATP
24 июня 2023, 20:59 |
176
0

АЛЬКАРАС: «В начале недели не знал, что могу снова стать первой ракеткой»

Для этого испанскому теннисисту нужно выиграть финал в Лондоне

24 июня 2023, 20:59 |
176
0
АЛЬКАРАС: «В начале недели не знал, что могу снова стать первой ракеткой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, что станет первой ракеткой, если победит на турнире серии АТР 500 в Лондоне.

«Если честно, в начале недели я не знал. Но вчера на пресс-конференции мне сказали, что я могу вернуться на первую строчку, и я такой: «Боже мой».

Это дополнительная мотивация. Я об этом думаю, я на это нацелен. Для меня первая строчка рейтинга, первый номер посева на Уимблдоне – это мечта», – сказал Алькарас.

В финале Карлос сыграет против Алекса де Минаура из Австралии.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Лондон
Источник Eldesmarque
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