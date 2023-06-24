ATP24 июня 2023, 20:59 |
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АЛЬКАРАС: «В начале недели не знал, что могу снова стать первой ракеткой»
Для этого испанскому теннисисту нужно выиграть финал в Лондоне
24 июня 2023, 20:59 |
176
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Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, что станет первой ракеткой, если победит на турнире серии АТР 500 в Лондоне.
«Если честно, в начале недели я не знал. Но вчера на пресс-конференции мне сказали, что я могу вернуться на первую строчку, и я такой: «Боже мой».
Это дополнительная мотивация. Я об этом думаю, я на это нацелен. Для меня первая строчка рейтинга, первый номер посева на Уимблдоне – это мечта», – сказал Алькарас.
В финале Карлос сыграет против Алекса де Минаура из Австралии.
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