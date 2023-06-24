Алькарас выиграл, Руне проиграл. Определены финалисты турнира в Лондоне

24 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания).

Первый сеяный и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас в двух сетах одолел Себастьяна Корду из США.

Австралиец Алекс де Минаур в другом матче этой стадии оказался сильнее второго сеяного Хольгера Руне из Дании.

ATP 500 Лондон. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Себастьян Корда – 6:3, 6:4

Алекс де Минаур – Хольгер Руне [2] – 6:3, 7:6(2)