Лионель МЕССИ: «Адаптация в ПСЖ оказалась более сложной, чем я ожидал»
Аргентинский форвард – о периоде выступлений за «ПСЖ»
Лионель Месси, который недавно перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами», рассказал о том, почему парижская глава его карьеры получилась не слишком успешной:
«Я приехал в «ПСЖ», потому что мне нравился клуб и потому, что там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там у меня будет более простая адаптация. Потому я выбрал этот клуб.
Правда в том, что адаптация получилась более сложной, чем я ожидал. Мне было тяжело адаптироваться к переменам. Плюс я приехал поздно, пропустил предсезонку. Мне и моей семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было тяжело».
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