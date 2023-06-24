Лионель МЕССИ: «Адаптация в ПСЖ оказалась более сложной, чем я ожидал»

Лионель Месси, который недавно перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами», рассказал о том, почему парижская глава его карьеры получилась не слишком успешной:

«Я приехал в «ПСЖ», потому что мне нравился клуб и потому, что там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там у меня будет более простая адаптация. Потому я выбрал этот клуб.

Правда в том, что адаптация получилась более сложной, чем я ожидал. Мне было тяжело адаптироваться к переменам. Плюс я приехал поздно, пропустил предсезонку. Мне и моей семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было тяжело».