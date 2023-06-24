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  4. Лионель МЕССИ: «Адаптация в ПСЖ оказалась более сложной, чем я ожидал»
Франция
24 июня 2023, 15:51 | Обновлено 24 июня 2023, 18:30
710
0

Лионель МЕССИ: «Адаптация в ПСЖ оказалась более сложной, чем я ожидал»

Аргентинский форвард – о периоде выступлений за «ПСЖ»

24 июня 2023, 15:51 | Обновлено 24 июня 2023, 18:30
710
0
Лионель МЕССИ: «Адаптация в ПСЖ оказалась более сложной, чем я ожидал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси, который недавно перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами», рассказал о том, почему парижская глава его карьеры получилась не слишком успешной:

«Я приехал в «ПСЖ», потому что мне нравился клуб и потому, что там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там у меня будет более простая адаптация. Потому я выбрал этот клуб.

Правда в том, что адаптация получилась более сложной, чем я ожидал. Мне было тяжело адаптироваться к переменам. Плюс я приехал поздно, пропустил предсезонку. Мне и моей семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было тяжело».

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Источник Beinsports.com
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