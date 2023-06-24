Александр НАЗАРЕНКО: «С Румынией будет боевая, тяжелая игра»

Полузащитник сборной Украины U-21 Александр Назаренко поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2023 против Румынии (25 июня, 19:00):

«Красивый стадион, удобный, но немножко парко. Впрочем, ничего страшного, условия для обеих команд одинаковые. В 7 часов поле уже будет немного в тени, думаю, все будет хорошо.

Настроение у команды отличное, все готовятся, понимают, какая это важная для нас игра. Матч с Хорватией добавил нам эмоций, поэтому ко второму поединку мы подходим на позитивной ноте.

Румыния - боевая команда. Все ее исполнители будут выкладываться на миллион процентов, потому что за них будет болеть весь стадион, это будет их 12-й игрок. Нельзя выделить кого-то из футболистов соперника - все хороши. Будет боевая, тяжелая игра».