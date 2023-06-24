Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр НАЗАРЕНКО: «С Румынией будет боевая, тяжелая игра»
Молодежные турниры
24 июня 2023, 15:40 |
315
1

Александр НАЗАРЕНКО: «С Румынией будет боевая, тяжелая игра»

Хавбек сборной Украины U-21 – о матче против Румынии

24 июня 2023, 15:40 |
315
1
Александр НАЗАРЕНКО: «С Румынией будет боевая, тяжелая игра»

Полузащитник сборной Украины U-21 Александр Назаренко поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2023 против Румынии (25 июня, 19:00):

«Красивый стадион, удобный, но немножко парко. Впрочем, ничего страшного, условия для обеих команд одинаковые. В 7 часов поле уже будет немного в тени, думаю, все будет хорошо.

Настроение у команды отличное, все готовятся, понимают, какая это важная для нас игра. Матч с Хорватией добавил нам эмоций, поэтому ко второму поединку мы подходим на позитивной ноте.

Румыния - боевая команда. Все ее исполнители будут выкладываться на миллион процентов, потому что за них будет болеть весь стадион, это будет их 12-й игрок. Нельзя выделить кого-то из футболистов соперника - все хороши. Будет боевая, тяжелая игра».

По теме:
Португалия U-21 – Нидерланды U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2023
Без Мудрика, но с Судаковым. Состав Украины U-21 на матч Евро-2023
Руслан ФОМИН: «На молодежном Евро-2006 в нас никто особо не верил»
Александр Назаренко сборная Украины по футболу U-21 Румыния - Украина Евро-2023 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
Война | 24 июня 2023, 14:03 10
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии
ФОТО. Срна отреагировал на события в россии

Спортдир «Шахтера» ждет возвращения в Донецк

Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Футзал | 23 июня 2023, 23:47 0
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии
Проиграли все три матча. Юношеская сборная Украины U-19 уступила Португалии

В матче за 7-е место футзального Futsal Week Украина сыграет против Чехии

Андрей Анищенко – главный тренер Металлиста
Футбол | 24.06.2023, 13:30
Андрей Анищенко – главный тренер Металлиста
Андрей Анищенко – главный тренер Металлиста
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Футбол | 24.06.2023, 17:21
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Цыганковым заинтересовались три португальских топ-клуба
Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону
Футбол | 23.06.2023, 19:28
Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону
Два легионера присоединились к Днепру-1. Начали подготовку к сезону
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexx
У нас с любой командой тяжелая игра 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Состоялся первый раунд драфта НБА
Состоялся первый раунд драфта НБА
23.06.2023, 07:33
Баскетбол
Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
23.06.2023, 11:51 26
Футбол
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
Украина возглавляет медальную таблицу после 1-го дня Европейских игр 2023
22.06.2023, 23:00 10
Другие виды
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
22.06.2023, 23:06 37
Футбол
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
22.06.2023, 19:55 27
Футбол
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
24.06.2023, 07:42 19
Война
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
23.06.2023, 14:50 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем