Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар поддержал появление Анчелотти в сборной Бразилии
Бразилия
24 июня 2023, 10:09 | Обновлено 24 июня 2023, 10:14
145
0

Неймар поддержал появление Анчелотти в сборной Бразилии

Форвард – о планах итальянского тренера

24 июня 2023, 10:09 | Обновлено 24 июня 2023, 10:14
145
0
Неймар поддержал появление Анчелотти в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар поделился мнение о вероятном назначении итальянца Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

«У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он многому нас научит», – заявил Неймар.

Ранее сообщалось, что 63-летний Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года

По теме:
НЕЙМАР: «Мечтаю снова сыграть за Сантос»
Лунин раздора. Перес и Анчелотти в ссоре из-за украинца
Перес нашел в Германии преемника Анчелотти
сборная Бразилии по футболу Неймар Карло Анчелотти
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
Футбол | 23 июня 2023, 14:50 104
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали

Ольга Витак прокомментировала возможное назначение Ивана Гресько директором УПЛ-ТВ

Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Война | 24 июня 2023, 07:42 11
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова
Вагнеровцы захватили ростов, пригожин требует выдать шойгу и герасимова

В россии разрастается военный мятеж

В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
Футбол | 23.06.2023, 13:31
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
Буси и Месси снова вместе. Интер Майами анонсировал трансфер Бускетса
Футбол | 24.06.2023, 01:59
Буси и Месси снова вместе. Интер Майами анонсировал трансфер Бускетса
Буси и Месси снова вместе. Интер Майами анонсировал трансфер Бускетса
После скандала в матче Франция – Италия. На Евро U-21 введут систему VAR
Футбол | 23.06.2023, 17:30
После скандала в матче Франция – Италия. На Евро U-21 введут систему VAR
После скандала в матче Франция – Италия. На Евро U-21 введут систему VAR
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
23.06.2023, 21:15
Другие виды
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
22.06.2023, 20:14
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бывшего защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бывшего защитника киевского Динамо
22.06.2023, 12:50 8
Футбол
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
С Мудриком и Забарным. Назван список спортсменов, не вернувшихся в Украину
22.06.2023, 19:55 26
Футбол
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
22.06.2023, 23:06 35
Футбол
Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр
Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр
22.06.2023, 20:40 2
Другие виды
УЕФА прокомментировал инцидент с флагом Украины на финале Лиги чемпионов
УЕФА прокомментировал инцидент с флагом Украины на финале Лиги чемпионов
22.06.2023, 11:04 3
Футбол
Состоялся первый раунд драфта НБА
Состоялся первый раунд драфта НБА
23.06.2023, 07:33
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем