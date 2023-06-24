Неймар поддержал появление Анчелотти в сборной Бразилии

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар поделился мнение о вероятном назначении итальянца Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

«У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он многому нас научит», – заявил Неймар.

Ранее сообщалось, что 63-летний Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года