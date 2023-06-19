Испания19 июня 2023, 19:59 | Обновлено 19 июня 2023, 20:03
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Анчелотти возглавит сборную Бразилии через год
Итальянец отработает еще год в «Реале»
19 июня 2023, 19:59 | Обновлено 19 июня 2023, 20:03
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Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии через год. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Летом 2024 года истекает контракт Анчелотти с «Реалом». Переговоры с итальянцем Бразильская конфедерация футбола вела еще с конца 2022 года.
До назначения Анчелотти со сборной Бразилии продолжит работать Рамон Менезес, который возглавил команду в феврале текущего года.
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