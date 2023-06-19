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Испания
19 июня 2023, 19:59 | Обновлено 19 июня 2023, 20:03
730
0

Анчелотти возглавит сборную Бразилии через год

Итальянец отработает еще год в «Реале»

19 июня 2023, 19:59 | Обновлено 19 июня 2023, 20:03
730
0
Анчелотти возглавит сборную Бразилии через год
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии через год. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Летом 2024 года истекает контракт Анчелотти с «Реалом». Переговоры с итальянцем Бразильская конфедерация футбола вела еще с конца 2022 года.

До назначения Анчелотти со сборной Бразилии продолжит работать Рамон Менезес, который возглавил команду в феврале текущего года.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
Источник O Globo
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