Анчелотти возглавит сборную Бразилии через год

Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии через год. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Летом 2024 года истекает контракт Анчелотти с «Реалом». Переговоры с итальянцем Бразильская конфедерация футбола вела еще с конца 2022 года.

До назначения Анчелотти со сборной Бразилии продолжит работать Рамон Менезес, который возглавил команду в феврале текущего года.