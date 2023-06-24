Ювентус близок к договоренности с УЕФА относительно обвинений
Туринцы хотят восстановить свою репутацию
Итальянский «Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.
Делегация из руководства и юристов «старой синьоры» прибыла в штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне для встречи с представителями Европейского футбольного союза. Сообщается, что в «Ювентусе» готовы к неучастию в еврокубках будущего сезона-2023/2024 ради того, чтобы дело против клуба было закрыто.
Туринцы, как известно, в чемпионате Италии-2022/2023 заняли седьмое место и завоевали право сыграть в Лиге конференций будущего сезона. По ходу сезона в Серии А с «Ювентуса» сняли десять очков.
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