Ювентус близок к договоренности с УЕФА относительно обвинений

Итальянский «Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.

Делегация из руководства и юристов «старой синьоры» прибыла в штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне для встречи с представителями Европейского футбольного союза. Сообщается, что в «Ювентусе» готовы к неучастию в еврокубках будущего сезона-2023/2024 ради того, чтобы дело против клуба было закрыто.

Туринцы, как известно, в чемпионате Италии-2022/2023 заняли седьмое место и завоевали право сыграть в Лиге конференций будущего сезона. По ходу сезона в Серии А с «Ювентуса» сняли десять очков.