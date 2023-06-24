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Италия
24 июня 2023, 08:15 | Обновлено 24 июня 2023, 08:21
563
0

Ювентус близок к договоренности с УЕФА относительно обвинений

Туринцы хотят восстановить свою репутацию

24 июня 2023, 08:15 | Обновлено 24 июня 2023, 08:21
563
0
Ювентус близок к договоренности с УЕФА относительно обвинений
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Ювентус» ведет переговоры с УЕФА по делу о финансовых махинациях клуба.

Делегация из руководства и юристов «старой синьоры» прибыла в штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне для встречи с представителями Европейского футбольного союза. Сообщается, что в «Ювентусе» готовы к неучастию в еврокубках будущего сезона-2023/2024 ради того, чтобы дело против клуба было закрыто.

Туринцы, как известно, в чемпионате Италии-2022/2023 заняли седьмое место и завоевали право сыграть в Лиге конференций будущего сезона. По ходу сезона в Серии А с «Ювентуса» сняли десять очков.

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Источник: Ювентус уволит Аллегри
Ювентус УЕФА Лига конференций
Источник Tuttosport
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