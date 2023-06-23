Источник: Ювентус уволит Аллегри

Итальянский «Ювентус» прорабатывает вопрос отправки в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

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Итальянский обозреватель Маурицио Пистокки утверждает, что «старая синьора» вскоре начнет поиски нового наставника для команды, так как близка к договоренности с Аллегри относительно полюбовного расставания с ним.

Аллегри во второй раз возглавил «Ювентус» в мае 2021 года. У него действует контракт с клубом, который рассчитан до лета 2025 года. В первый раз тренер руководил туринской командой с июля 2014 года по июнь 2019 года.

В сезоне-2022/23 «Ювентус» заняли седьмое место в чемпионате Италии, набрав 62 очками в 38 матчах.