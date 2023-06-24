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  4. Мариуполь и Десна должны определиться с будущем. УПЛ не будет расширена
Украина. Премьер лига
24 июня 2023, 05:05 |
2458
0

Мариуполь и Десна должны определиться с будущем. УПЛ не будет расширена

У клубов есть время до 1 января

24 июня 2023, 05:05 |
2458
0
Мариуполь и Десна должны определиться с будущем. УПЛ не будет расширена
УПЛ

23 июня состоялось общее собрание клубов УПЛ, где был согласован проект регламента.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, «Десна» и «Мариуполь» должны определиться со своим будущим до 1 января 2024 года. Оба клуба пропускали сезон из-за российской агрессии.

УПЛ не будет расширена в сезоне 2023/24. Если проект утвердят: при возвращении черниговцев и азовцев, на вылет могут отправиться не две, а четыре команды.

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Мариуполь Десна Чернигов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу регламент УПЛ
Источник ТаТоТаке
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