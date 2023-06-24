Мариуполь и Десна должны определиться с будущем. УПЛ не будет расширена

23 июня состоялось общее собрание клубов УПЛ, где был согласован проект регламента.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, «Десна» и «Мариуполь» должны определиться со своим будущим до 1 января 2024 года. Оба клуба пропускали сезон из-за российской агрессии.

УПЛ не будет расширена в сезоне 2023/24. Если проект утвердят: при возвращении черниговцев и азовцев, на вылет могут отправиться не две, а четыре команды.