Украина. Премьер лига24 июня 2023, 05:05 |
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Мариуполь и Десна должны определиться с будущем. УПЛ не будет расширена
У клубов есть время до 1 января
24 июня 2023, 05:05 |
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23 июня состоялось общее собрание клубов УПЛ, где был согласован проект регламента.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, «Десна» и «Мариуполь» должны определиться со своим будущим до 1 января 2024 года. Оба клуба пропускали сезон из-за российской агрессии.
УПЛ не будет расширена в сезоне 2023/24. Если проект утвердят: при возвращении черниговцев и азовцев, на вылет могут отправиться не две, а четыре команды.
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