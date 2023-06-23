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  4. Георгий СУДАКОВ: «Мы никогда не отталкиваемся от игры соперников»
Молодежные турниры
23 июня 2023, 20:02 | Обновлено 23 июня 2023, 23:50
548
8

Георгий СУДАКОВ: «Мы никогда не отталкиваемся от игры соперников»

Хавбек сборной Украины U-21 – о матче против Румынии

23 июня 2023, 20:02 | Обновлено 23 июня 2023, 23:50
548
8
Георгий СУДАКОВ: «Мы никогда не отталкиваемся от игры соперников»
УАФ. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины U-21 Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча Евро-2023 против Румынии (24 июня):

— У тебя позади три поединка за национальную сборную, выход на замену в матче с Хорватией. Каково твое функциональное состояние? Готов сыграть 90 минут?
– Конечно, я сыграл три игры по 90 минут за короткий промежуток времени. Но я присоединился к молодежной сборной, с которой прошел очень сложный и долгий этап, много эмоций и получил с этой командой. Надеюсь, что уже восстановился. Сейчас много эмоций после сыгранных матчей. Но нужно к следующим поединкам подходить с холодной головой. Я готов на сто процентов, неважно, сколько минут нужно играть – 90 или больше.

— Игра против Румынии будет чрезвычайно сложной, учитывая поддержку команды соперников со стороны болельщиков. Какие ваши мнения на этот счет?
— На этом у Евро нет слабых команд, все сборные очень сильны. Игра против Хорватии оказалась сложной. Также будет и против Румынии, которая является хозяином турнира. Но мы прежде готовим себя, у нас есть идея, которой придерживаемся. Хотим показать свой футбол, то, на что мы способны. Мы никогда не отталкиваемся от игры соперников, а в первую очередь – от своей. Настраиваемся так на все матчи Евро.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Румыния - Украина сборная Румынии по футболу U-21 пресс-конференция
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 8
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avk2307
Якщо додати до вью Судакова ще вью Сікана, який сказав, щ ми нічого не знали про Хорватію, то виходить граєм на фарт.
Нехай нашим пощастить і в цей раз!!!!
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+3
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Alexx
Очень часто западные игроки говорят что очень тяжело играть против Украины .Все команды сейчас тактически обучены и играют строго по схемам любая сборная Хорватия Босния Швейцария Кипр .А Украина играет как бог даст .Она непредсказуема .Спроси нашего игрока куда будет идти дальше комбинация он сам не знает .А соперники тем более не знают чего ждать 
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+3
mist76
Цікаво як наші футболісти будуть Не підлаштовуватися під Іспанію. Таке не підлаштування може закінчитись розгромом! 
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+1
Віталій Ткачук
Ніколи не кажи "ніколи". Маячня якась, суперники різні. Але який тренер...
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+1
andre_lui
Може хлопець мав на увазі щось інше. На зразок суто психологічного фактору. Він не тренер. А от тренер якраз і знає, що потрібно обирати тактику, склад який буде її реалізовувати виходячи з того з ким грати. Це складова професійності. Ми ж не Бразилія - вони нам скільки зможуть, а ми скільки захочимо...
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0
AndiM
Ха-ха-ха вже починають виправдовувати пухлого жирдяя ротаня, після заяви сікана що вони нічого не знали про Хорватію)))
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-2
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