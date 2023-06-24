Румыния U21

В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоится матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B сыграют Румыния и Украина.

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Стартовый свисток датского рефери Мортена Крога из прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Румыния U-21 – Украина U-21.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

Абсолютное отсутствие понимания, в каком именно состоянии молодежная сборная Украины подходила к крупному международному форуму, откровенно угнетало до момента старта самого турнира. Контрольные игры против Кувейта (2:0) и Ирландии (2:2) так и не удалось увидеть в прямом эфире, поэтому то, что команда Руслана Ротаня показала в стартовом матче против ровесников из Хорватии было небольшой, но приятной неожиданностью.



Впрочем, исключительно из положительных моментов в той игре присутствовало не так уж много факторов. А если точнее, то всего два: результат (победа со счетом 2:0) и выдающиеся выступления Алексея Кащука и Александра Таловерова в атаке и защите соответственно.

Румыния U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция