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Евро
Румыния U21
24.06.2023 19:00 - : -
УКРАИНА U21
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Чемпионат Европы
24 июня 2023, 00:10 | Обновлено 24 июня 2023, 04:41
2780
0

Румыния U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура молодежного Евро-2023

24 июня 2023, 00:10 | Обновлено 24 июня 2023, 04:41
2780
0
Румыния U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоится матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B сыграют Румыния и Украина.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток датского рефери Мортена Крога из прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Румыния U-21 – Украина U-21.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

Абсолютное отсутствие понимания, в каком именно состоянии молодежная сборная Украины подходила к крупному международному форуму, откровенно угнетало до момента старта самого турнира. Контрольные игры против Кувейта (2:0) и Ирландии (2:2) так и не удалось увидеть в прямом эфире, поэтому то, что команда Руслана Ротаня показала в стартовом матче против ровесников из Хорватии было небольшой, но приятной неожиданностью.

Впрочем, исключительно из положительных моментов в той игре присутствовало не так уж много факторов. А если точнее, то всего два: результат (победа со счетом 2:0) и выдающиеся выступления Алексея Кащука и Александра Таловерова в атаке и защите соответственно.

Румыния U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Спрогнозируйте, кто выиграет ⚽️ матч 2-го тура 🏆 Евро-2023 U-21 между сборными Румынии U-21 и Украины U-21, который пройдет 24 июня в 19:00 в Бухаресте

Крупная победа Румынии U-21

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Румынии U-21

2 голоса 7.41 %

Ничья

5 голосов 18.52 %

Минимальная победа Украины U-21

16 голосов 59.26 %

Крупная победа Украины U-21

4 голоса 14.81 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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