Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы-2023 Румыния U-21 – Украина U-21
Поединок состоится 24 июня в 19:00 по Киеву
В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоится матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B сыграют Румыния и Украина.
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Стартовый свисток датского рефери Мортена Крога из прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.
Румыния U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2023
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Румыния U-21 – Украина U-21.
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Крупная победа Румынии U-21
0 голосов 0.1 %
Минимальная победа Румынии U-21
2 голоса 7.41 %
Ничья
5 голосов 18.52 %
Минимальная победа Украины U-21
16 голосов 59.26 %
Крупная победа Украины U-21
4 голоса 14.81 %
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