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Чемпионат Европы
24 июня 2023, 06:20 |
2699
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы-2023 Румыния U-21 – Украина U-21

Поединок состоится 24 июня в 19:00 по Киеву

24 июня 2023, 06:20 |
2699
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы-2023 Румыния U-21 – Украина U-21

В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоится матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B сыграют Румыния и Украина.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток датского рефери Мортена Крога из прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

Румыния U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2023

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Румыния U-21 – Украина U-21.

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Голосов 27
Спрогнозируйте, кто выиграет ⚽️ матч 2-го тура 🏆 Евро-2023 U-21 между сборными Румынии U-21 и Украины U-21, который пройдет 24 июня в 19:00 в Бухаресте

Крупная победа Румынии U-21

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Румынии U-21

2 голоса 7.41 %

Ничья

5 голосов 18.52 %

Минимальная победа Украины U-21

16 голосов 59.26 %

Крупная победа Украины U-21

4 голоса 14.81 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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