В субботу, 24 июня, в Бухаресте на стадионе «Стяуа» состоится матч второго тура молодежного чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором в рамках группы B сыграют Румыния и Украина.

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Стартовый свисток датского рефери Мортена Крога из прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

Румыния U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2023

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Румыния U-21 – Украина U-21.