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23 июня 2023, 12:39 | Обновлено 23 июня 2023, 12:42
95
0

Дмитрий БИЛОНОГ: «С Петраковым могли ссориться и кричать друг на друга»

Бывший хавбек сборной Украины U-20 вспомнил о ссоре с тренером

23 июня 2023, 12:39 | Обновлено 23 июня 2023, 12:42
95
0
Дмитрий БИЛОНОГ: «С Петраковым могли ссориться и кричать друг на друга»
УАФ. Александр Петраков

Экс-полузащитник молодежной сборной Украины (U-20) Дмитрий Билоног рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Александром Петраковым.

«У нас с ним сложились прекрасные отношения, я ему симпатизировал, и это было очевидно. Иногда мы могли ссориться и даже кричать друг на друга. Больше, конечно, он на меня орал. Я обижался.

Однако у нас было хорошее взаимопонимание. Общались не только как игрок и тренер, но и как друзья», – сказал Билоног.

В 2015 году Билоног отказался продлевать контракт с «Шахтером». Петраков пытался уговорить молодого хавбека подписать новое соглашение с донецким клубом.

«Петраков позвонил мне тогда и спросил, как у меня дела и почему я не продлеваю контракт? Мол: «Не выкаблучивайся, подписывай, и поедем покорять мир». Я уже к тому моменту нормально не тренировался, а бегал по кругу, и моя форма вызывала у него сомнения», - сказал Билоног.

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Дмитрий Билоног Александр Петраков
Источник FanDay
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