Дмитрий БИЛОНОГ: «С Петраковым могли ссориться и кричать друг на друга»

Экс-полузащитник молодежной сборной Украины (U-20) Дмитрий Билоног рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером команды Александром Петраковым.

«У нас с ним сложились прекрасные отношения, я ему симпатизировал, и это было очевидно. Иногда мы могли ссориться и даже кричать друг на друга. Больше, конечно, он на меня орал. Я обижался.

Однако у нас было хорошее взаимопонимание. Общались не только как игрок и тренер, но и как друзья», – сказал Билоног.

В 2015 году Билоног отказался продлевать контракт с «Шахтером». Петраков пытался уговорить молодого хавбека подписать новое соглашение с донецким клубом.

«Петраков позвонил мне тогда и спросил, как у меня дела и почему я не продлеваю контракт? Мол: «Не выкаблучивайся, подписывай, и поедем покорять мир». Я уже к тому моменту нормально не тренировался, а бегал по кругу, и моя форма вызывала у него сомнения», - сказал Билоног.