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  4. Известны три соперника Динамо на летнем сборе в Австрии
Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 11:57 |
721
0

Известны три соперника Динамо на летнем сборе в Австрии

Другие соперники станут известны позже

23 июня 2023, 11:57 |
721
0
Известны три соперника Динамо на летнем сборе в Австрии
ФК Динамо Киев

26 июня «Динамо» начнет подготовку к новому сезону. Команда соберется в Киеве, где пройдет традиционный медицинский осмотр. Футболисты, которые были задействованы в своих национальных командах, получат дополнительный отдых и присоединятся к партнерам уже в Клагенфурте (Австрия), где с 3-го по 21-е июля запланирован учебно-тренировочный сбор.

На данный момент согласованы три контрольных матча, которые «Динамо» проведет в Австрии, – против «Динамо» из Бухареста (5 июля), австрийского «Вольфсбергера» (8 июля) и швейцарского «Янг Бойз» (12 июля). Другие соперники станут известны позже, когда будут согласованы и подписаны контракты на спарринги.

Старт чемпионата Украины сезона-2023/2024 запланирован на 29 июля (базовая дата).

Ранее с соперниками на летнем сборе определилась «Заря».

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Источник ФК Динамо Киев
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