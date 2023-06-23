Салернитана, Сассуоло и Фламенго интересуются экс-хавбеком Шахтера

Бывший полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, который летом минувшего года был продан в «Лацио», скорее всего, покинет стан римлян, где остались недовольны уровнем его выступлений.

В настоящий момент на бразильца претендуют сразу три клуба – «Фламенго», «Сассуоло» и «Салернитана».

Сообщается, что главный тренер «Салернитаны» Паулу Соуза очень высоко оценивает способности Маркоса Антонио, и был бы рад подписанию такого футболиста.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что летом «Лацио» будет готов рассмотреть возможность продажи Маркоса Антонио и покупки в среднюю линию другого исполнителя.