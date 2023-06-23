Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салернитана, Сассуоло и Фламенго интересуются экс-хавбеком Шахтера
Италия
23 июня 2023, 11:35 | Обновлено 23 июня 2023, 11:36
453
0

Салернитана, Сассуоло и Фламенго интересуются экс-хавбеком Шахтера

Маркос Антонио, скорее всего, попрощается с «Лацио»

23 июня 2023, 11:35 | Обновлено 23 июня 2023, 11:36
453
0
Салернитана, Сассуоло и Фламенго интересуются экс-хавбеком Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Бывший полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио, который летом минувшего года был продан в «Лацио», скорее всего, покинет стан римлян, где остались недовольны уровнем его выступлений.

В настоящий момент на бразильца претендуют сразу три клуба – «Фламенго», «Сассуоло» и «Салернитана».

Сообщается, что главный тренер «Салернитаны» Паулу Соуза очень высоко оценивает способности Маркоса Антонио, и был бы рад подписанию такого футболиста.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что летом «Лацио» будет готов рассмотреть возможность продажи Маркоса Антонио и покупки в среднюю линию другого исполнителя.

По теме:
Не только Гочолеишвили. Аполлону интересен еще один защитник Шахтера
Сампдория проведет переговоры с тренером, с которым контактирует Шахтер
Боруссия Дортмунд присмотрела в Ман Сити замену Беллингему
Маркос Антонио Лацио Салернитана трансферы Серии A Шахтер Донецк трансферы Фламенго Сассуоло
Источник LaLazioSiamoNoi.it
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Футбол | 23 июня 2023, 07:00 1
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

Важные события во всех видах спорта

ВИДЕО. А-ля Златан. Француз забил гол-шедевр пяткой на молодежном Евро
Футбол | 22 июня 2023, 22:32 0
ВИДЕО. А-ля Златан. Француз забил гол-шедевр пяткой на молодежном Евро
ВИДЕО. А-ля Златан. Француз забил гол-шедевр пяткой на молодежном Евро

На 23-й минуте Арно Калимуэндо отправил конфетку в ворота Италии U-21

Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
Футбол | 22.06.2023, 23:59
Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
Почему нет VAR? Франция обыграла Италию с голом-шедевром и голом-фантомом
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
Футбол | 23.06.2023, 06:23
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
Источник: Марсель выкупил Малиновского у Аталанты, названа сумма
УЕФА прокомментировал инцидент с флагом Украины на финале Лиги чемпионов
Футбол | 22.06.2023, 11:04
УЕФА прокомментировал инцидент с флагом Украины на финале Лиги чемпионов
УЕФА прокомментировал инцидент с флагом Украины на финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
Без Соболенко и Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки турнира в Берлине
22.06.2023, 20:14
Теннис
Старт Украины на Евро, соперники для Днепра-1 и Ворсклы, контуры сезона ПФЛ
Старт Украины на Евро, соперники для Днепра-1 и Ворсклы, контуры сезона ПФЛ
22.06.2023, 06:06
Другие виды
Днепр-1 узнал первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Днепр-1 узнал первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
21.06.2023, 13:20 38
Футбол
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
Заре засчитали техническое поражение в игре с Минаем. Что с таблицей УПЛ?
22.06.2023, 23:06 34
Футбол
Леся ЦУРЕНКО: «WTA сообщила мне, что против моего тренера открыто дело»
Леся ЦУРЕНКО: «WTA сообщила мне, что против моего тренера открыто дело»
21.06.2023, 22:28 3
Теннис
Определен соперник Ворсклы. Итоги жеребьевки Q2 Лиги конференций
Определен соперник Ворсклы. Итоги жеребьевки Q2 Лиги конференций
21.06.2023, 14:25 13
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это точно U-21? Я думал, что это моя команда ветеранов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это точно U-21? Я думал, что это моя команда ветеранов»
22.06.2023, 07:38 54
Футбол
Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр
Выиграла принципиальный финал. Терлюга завоевала золото Европейских игр
22.06.2023, 20:40 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем