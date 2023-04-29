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  4. Не впечатлил Сарри. Лацио готов к продаже экс-хавбека Шахтера
Италия
29 апреля 2023, 11:53 |
1109
0

Не впечатлил Сарри. Лацио готов к продаже экс-хавбека Шахтера

Маркос Антонио летом может покинуть Рим

29 апреля 2023, 11:53 |
1109
0
Не впечатлил Сарри. Лацио готов к продаже экс-хавбека Шахтера
instagram.com/marcosantonio

Римский «Лацио» в летнее трансферное окно может продать 22-летнего центрального полузащитника Маркоса Антонио, который летом минувшего года был приобретен у «Шахтера» за 7,5 миллионов евро.

Сообщается, что бразильский футболист не убедил главного тренера Маурицио Сарри в своей способности быть полезным команде.

Если «Лацио» удастся продать Маркоса Антонио, то клуб попытается подписать на его место или Лукаса Торрейру из «Галатасарая», или Николо Ровеллу из «Ювентуса». Последний проводит нынешний сезон на правах аренды за «Монцу».

Маркос Антонио в текущем розыгрыше итальянской Серии А провел 13 матчей (353 минуты), отличившись 1 забитым мячом.

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Маркос Антонио Лацио трансферы трансферы Серии A Маурицио Сарри Николо Ровелла Монца Ювентус Галатасарай Лукас Торрейра
Источник SoloLaLazio.it
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